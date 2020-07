Il tecnico biancoceleste, nonostante aver conquistato matematicamente la qualificazione in Champions, non vuole abbassare la guardia in casa dell’Hellas: ”Giocheremo al meglio le ultime tre gare”. L’esperto difensore non al meglio, così come Marusic e Cataldi

LEGGI LE PAROLE DI SIMONE INZAGHI

Fonte foto: gazzetta.it

Francesco Carci