Lazio, Inzaghi nove vittorie come Eriksson

I capitolini si confermano ai vertici della classifica di serie A e continuano con la striscia positiva che li ha condotti stabilmente al terzo posto pur con una partita in meno



Una lazio così non si vedeva dalla fine del secolo, i biancocelesti sembrano inarrestabili, al tempo Simone Inzaghi si allenava sotto la guida di Sven Goran Eriksson, che pare abbia promesso di fare un salto a Roma nel mese di maggio se le cose dovessero continuare ad andare come vanno.



Resta umile però il tecnico biancoceleste e non si lascia prendere dall’euforia che sta contagiando i tifosi, malgrado la vittoria in Supercoppa contro la Juve, Inzaghino (come veniva chiamato ai tempi delle vittorie erikssoniane in quanto minore del fratello Pippo) sa bene che bisogna ragionare partita dopo partita.

Certo è che il record personale è vicinissimo, basterebbe inanellare un’altra vittoria nel prossimo turno che vedrà i capitolini affrontare un Napoli che non mostra segni di ripresa e l’allievo potrebbe superare il maestro.



Non avrà a disposizione però Correa probabilmente, il Tucu accusa fastidi ad un polpaccio, out Lulic e Cataldi, squalificato Parolo.

In gruppo però torneranno Luis Alberto e Leiva sconta la squalifica rimediata nella finale di Supercoppa.

L’allenatore laziale non si lascia comunque scoraggiare dalle assenze potenziali, nel corso di questo cammino positivo la sua squadra ha dimostrato di poter ottenere risultati anche senza le pedine più importanti, di saper soffrire e ribaltare risultati che in altri tempi sarebbero stati già scritti, come con il Cagliari o nella scorso turno col Brescia.



Con l’apertura del calciomercato dall’ambiente si fanno sentire con forza le richieste di qualche innesto per continuare a sognare in grande, ma la società di Lotito ci ha abituato ad una gestione degli acquisti a dir poco oculata, e comunque sempre sotto traccia.

Quello che è sicuro è che verrà sfoltita la rosa da esuberi che non stanno trovando spazio nei ritmi di gioco di questa Lazio, tra i partenti spiccano Bobby Adekanye, a cui serve continuità di gioco per cui la soluzione potrebbe essere un prestito, Salerno o l’Olanda le destinazioni; aria di prestito anche per André Anderson.

Definitive invece, se si trovassero soluzioni congeniali le cessioni di Berisha, Minala e Cassola.

Solo una volta concluse le operazioni in uscita si potrebbe pensare ad un paio di innesti, probabilmente in chiusura della finestra di mercato come da tradizione.



Per ora però si pensa solo a festeggiare, dopodomani il club spegnerà ben 120 candeline, e questi risultati sono di certo il miglior regalo che la squadra potesse fare ai suoi tifosi ed alla società.



Fonte foto:laziostory.it

Roberto Lojudice