Lazio, il tricolore? Dipende da Correa: ecco perché si può sperare

Gli ultimi risultati della banda Inzaghi hanno alzato l’asticella degli obiettivi stagionali, con il quarto posto raggiunto, si guarda ancora più sù

Non è nelle corde del tifoso laziale fare eccessivi poli pindarici, un po’ perché non è mai stato nell’indole dei supporter biancocelesti, un po’ perché il paragone fra Cragnotti e Lotito, all’inizio ha sopito anche i sognatori più incalliti.

Lo scorso anno a novembre parlavo di una Lazio che avrebbe lottato per lo scudetto e anche in questa stagione sono settimane che pavento l’impossibile. E’ davvero un’utopia per la squadra di Inzaghi ambire al tricolore nel 2021? A mio modo di vedere ci sono dei fattori oggettivi che possono far drizzare le antenne ai sognatori dormienti.

Inzaghi ci crede

In pochi ricorderanno che dopo Genoa – Lazio (1-1) del 3 gennaio scorso, il mister piacentino parlava così: “Non è finita, con un filotto di vittorie nulla ci è precluso. Eravamo super, torniamo ad esserlo”. Se lo scorso anno i capitolini arrivarono a 11 successi consecutivi, perché la medesima impresa non può riuscire anche in questa stagione?

Il momento peggiore è passato

La rimonta è già iniziata, sono ancora sei i punti in meno rispetto al passato campionato, ma in questo momento in cui Inzaghi può preparare una gara a settimana, bisogna sfruttare al meglio ogni occasione. Archiviata la Coppa Italia nel modo che sappiamo, la Lazio proverà il miracolo contro il Bayern negli ottavi di Champions, ma qualora non si arrivasse ai quarti, si conterebbero sulle dita di una mano i tifosi disperati. Da quel momento in poi i biancocelesti potrebbero concentrare tutte le proprie energie sulla Serie A e allora sarebbero dolori per tutti.

Tutto funziona

Si è passati dai dissapori con Peruzzi e Luis Alberto ai due mesi di stipendio pagati in anticipo dal presidente Lotito. Vicinissimo è il rinnovo anche di mister Inzaghi. Nelle interviste post gara tutti i calciatori ci tengono a ribadire un concetto: “Nel nuovo anno è cambiata la mentalità, siamo ancora più uniti”. Immobile continua a segnare a raffica, Luis Alberto e Milinkovic sono tornati a brillare come stelle di prima grandezza. Le fasce biancocelesti possono contare su due motori inesauribili come Lazzari e Marusic. Facciano i debiti scongiuri i tifosi della Lazio, ma anche la retroguardia dei capitolini, con Radu e Musacchio al fianco di Acerbi, sembra aver trovato la quadra.

La storia si ripete (sempre)

Cosa hanno in comune lo scudetto del ’74 e quello del 2000? In entrambi i casi la Lazio aveva sfiorato il titolo nell’anno precedente. Ecco allora che una semplice suggestione, può diventare una spinta in più per credere nella cavalcata memorabile.

Cosa deve succedere per conquistare lo scudetto

Fondamentalmente due cose: continuare l’ottimo trend negli scontri diretti e deve esplodere Correa. Sono pronto a scommettere che se il Tucu dovesse arrivare in doppia cifra (per ora soltanto 2 reti in campionato), il tricolore potrebbe davvero essere alla portata.

Marco Fabio Ceccatelli