Lazio, il segreto di Inzaghi fra le seconde linee

All’indomani del Consiglio Federale, che ha decretato in maniera definitiva la volontà dei vertici del calcio di portare a termine la stagione sul campo, la Lazio si prepara per il match d’esordio con l’Atalanta.

Pensare che fu proprio la gara d’andata contro i bergamaschi, terminata con un rocambolesco 3 a 3, a dare la svolta alla stagione della compagine biancoceleste. Senza dimenticare la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019, portata a casa dalla Lazio grazie alle reti di Milinkovic e di Correa.

Mancano ancora 15 giorni al 24 giugno, ma a Formello non si pensa ad altro che a ripartire con lo stesso passo tenuto prima dello stop per il Coronavirus. Dal quartier generale dei capitolini sono giunte notizie confortanti sulle condizioni di Milinkovic e Vavro, che hanno svolto il lavoro fisico a parte, ma hanno partecipato agli esercizi con la palla e alla fase tattica. Il Sergente è stato anche autore di un gran gol al volo. Luca Leiva tornerà a correre con i compagni entro due giorni, riposo precauzionale al ginocchio per lui. Oggi secondo tampone per Lukaku e gli altri calciatori rientranti dall’estero, già da domani potremmo vederli agli ordini di Inzaghi.

L’arma segreta del tecnico piacentino per agguantare lo scudetto, dovranno essere le seconde linee. Impossibile per i titolari tenere botta nelle 12 partite che restano da qui al termine del campionato. I tre più attesi sono Felipe Caicedo, Marusic e Cataldi. Il Panterone ha spesso graffiato a partita in corso, regalando punti pesantissimi ai capitolini. L’esterno montenegrino avrà l’arduo compito di non far rimpiangere capitan Lulic sulla fascia sinistra, problemi fisici permettendo. Dulcis in fundo, il più laziale di tutti, Danilo Cataldi. Date le non perfette condizioni di Lucas Leiva, che andrà gestito in maniera maniacale, il 25enne di Ottavia sarà chiamato a dimostrare la sua crescita apparsa esponenziale negli ultimi mesi.

