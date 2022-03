Lazio, il rinnovo di Sarri ora è più vicino

Le trattative per allungare il contratto del tecnico sono riaperte, si punta alla firma durante la sosta per le nazionali

Maurizio Sarri e la Lazio sembrano destinati a proseguire insieme. Il progetto del tecnico avanza spedito ed i miglioramenti della squadra sono evidenti di settimana in settimana. Dopo qualche frizione con la società, a causa di un mercato di gennaio condotto con molte difficoltà, le porte per il rinnovo del contratto fino al 2025 si sono riaperte a patto di rispettare alcune condizioni. La società vuole eliminare la clausola che consente all’allenatore di svincolarsi per l’estero, mentre Sari vuole le giuste garanzie sul mercato. Il tecnico è disposto ad accettare la partenza di un big solo se serva a finanziare l’acquisto di almeno cinque calciatori che vadano a rinforzare la rosa in tutti i reparti. L’obiettivo della dirigenza è quello di approfittare della sosta per le nazionali per far firmare a Sarri l’atteso rinnovo di contratto.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti