Lazio, il centrocampo stellare giustifica sogni scudetto? Lotito ci crede

Con i tre tenori titolari, la compagine capitolina può vantare uno dei reparti più spettacolari e completi d’Europa

E’ tornata la Lazio pre-lockdown? Se lo chiedono in tanti e molti, sotto sotto, ci credono eccome. Sono i numeri a giustificare tale ottimismo ritrovato. Cinque vittorie consecutive in campionato non si vedevano dal gennaio del 2020, per di più con due successi pesanti negli scontri diretti con Roma ed Atalanta. La corsa al quarto posto è stata riaperta, ma c’è chi sogna ancora più in grande.

Le criptiche dichiarazioni del presidente Lotito sullo scudetto dimostrano che anche all’interno della società qualcuno cova ambizioni altissime: “Gli obiettivi si raggiungono, non si annunciano. L’anno scorso la pandemia ha alterato le nostre prospettive”.

QUAL E’ STATA LA SVOLTA?

Una risposta ce l’ha fornita Milinkovic nel post derby: “E’ tornata la mentalità giusta. Pensiamo di poter vincere contro chiunque e siamo ancora più compatti come gruppo”.

A mio modesto parere è semplicemente tornato a brillare il centrocampo migliore d’Italia. Da parte mia potrebbe apparire come un’opinione di parte, ma credetemi, anche illustri colleghi non di fede biancoceleste, la pensano allo stesso modo. L’ago della bilancia è stato il rientro in forma di Leiva, autentica diga davanti alla non sempre perfetta retroguardia capitolina. Con il brasiliano a fare da filtro, i due fenomeni Milinkovic e Luis Alberto hanno avuto modo di dispensare classe nella trequarti avversaria.

Durante il primo tempo di Atalanta – Lazio, il fantasista spagnolo ha deliziato gli innamorati di calcio con un’azione ai limiti dell’area bergamasca che ha dato il là al cross di Immobile per la corrente Milinkovic, che di testa per poco non segnava un gol pazzesco. Qualora Gollini e il palo non ci avessero messo una toppa, avremmo assistito ad una delle azioni da gol più belle dell’anno. Il Mago è rientrato dopo 10 giorni da un’operazione all’appendicite, non ha corso tantissimo in campo, ha fatto fatto correre il pallone. Così come il Sergente, probabilmente il centrocampista più completo della Serie A.

Il giorno dopo la partita al Gewiss Stadium i giornali si sono sperticati in titoloni “E’ tornato il Pogba bianco”, “Un Milinkovic monumentale” e via discorrendo. Ditemi voi quale centrocampista in Italia può vantare contemporaneamente uno strapotere fisico clamoroso, un tocco di palla e una visione da gioco da trequartista, una corsa inesauribile (è il calciatore che ha corso di più della Lazio) e un tiro potentissimo come il suo.

Il noto sito specializzato Transfermarkt ha ritoccato la valutazione del gigante serbo (da 60 a 70 milioni di euro), ma pensate che Lotito in questo momento possa mai sedersi ad un tavolo delle trattative se non di fronte ad un’offerta a tre cifre?

Vi lascio con una provocazione: perché mai la squadra che ha in rosa la Scarpa d’Oro in carica e un centrocampo fra i migliori d’Europa, dovrebbe aver paura di una corazzata come il Bayern Monaco in Champions?

Mi aspetto risposte sarcastiche, offese e illazioni in merito alla mia sanità mentale, ma parafrasando un detto di un certo Paolo Di Canio: “Co questo centrocampo non c’ho paura de niente”.

Marco Fabio Ceccatelli