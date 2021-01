Lazio – Il Capitano è tornato: “La stagione è lunga”, sul prossimo anno…

Senad Lulic ha regalato una nuova emozione ai tifosi biancocelesti, il suo rientro in campo al 71′ dopo 11 mesi di assenza è da brividi

Match letargico quello di ieri sera fra Lazio e Parma, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Alla fine l’hanno spuntata i capitolini grazie all’incornata di Muriqi, con la palla che dopo aver colpito palo e portiere gialloblu, è carambolata delicatamente in rete. Sfida terminata 2 a 1, ma avara di emozioni sul piano del gioco, complice anche una telecronaca ai limiti del grottesco. Volendo scherzarci su: “la Lazio riesce nell’impresa di battere in una sola volta Parma e Verona”. Chi ha seguito la gara su Rai2 sa bene a cosa mi riferisco.

Il brivido maggiore i tifosi biancocelesti lo hanno provato al 71′, quando Senad Lulic è tornato in campo dopo quasi 11 mesi. L’esterno bosniaco mancava addirittura dal 5 febbraio scorso, quando si infortunò alla caviglia – ma guarda un po’ – contro il Verona. L’ingresso al posto di Fares è avvenuto proprio al fatidico minuto, una coincidenza? Solo uno sciocco potrebbe credere ad una cosa del genere.

Il numero 19 biancoceleste è un idolo dei tifosi non solo per il gol leggendario del 26 maggio, ma anche perché, pur non avendo doti tecniche eccelse, non si è mai risparmiato in campo e ha sempre garantito un rendimento costante. Con il ritorno a pieni ritmi (incrociamo le dita) del capitano della Lazio, finalmente Inzaghi avrà un’arma in più sulla corsia sinistra, dove Marusic stava tutto sommato facendo bene, seppur adattato.

Parole commosse di Senad nel post partita: ” Che emozione, certo sarebbe stato più bello tornare con i tifosi sugli spalti. Sono contento di aver superato un anno difficile, ora sto bene e piano piano sto trovando la condizione. La stagione è lunga, sono pronto ad aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi”.

In un colpo solo Inzaghi ritrova sia Fares che Lulic e di colpo la ricerca di un esterno mancino non è più una priorità. Lungi da me far arrabbiare gli esigenti tifosi laziali, ma un interrogativo io già me lo sto ponendo: “se il bosniaco torna il calciatore che conosciamo, gli prolunghereste il contratto per un altro anno?”. Lo so, è appena tornato, ha giocato uno spezzone di gara contro i ragazzini del Parma e già mi spingo a fantasticare sul futuro. Sarà che sono consapevole che la Lazio avrà bisogno di un restyling con i fiocchi il prossimo anno, vista l’età media della rosa, ma rinunciare a certi simboli biancocelesti, mi fa venire il magone fin da ora.

FOTO: Lazialita.com

Marco Fabio Ceccatelli