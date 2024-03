Lazio, idea Tudor per sostituire Martusciello

Tempo di lettura meno di un minuto

Lotito è in contatto con l’ex allenatore del Marsiglia per concludere la stagione e iniziare un nuovo progetto

La posizione di Martusciello, storico vice di Sarri e attuale allenatore biancoceleste, è tutt’altro che certa. Sicuramente sarà in panchina contro il Frosinone ma è probabile che sarà la sola. Lotito è attualmente in contatto con Igor Tudor, ex allenatore del Marsiglia, per subentrare durante la sosta e iniziare un nuovo progetto. Il croato ha chiesto 6 mesi di contratto con opzione per un altro anno con la Lazio che sta facendo le dovute considerazioni.

Vedremo se la trattativa andrà in porto e Tudor tornerà ad allenare in Italia.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina