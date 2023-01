Lazio, idea Bonazzoli come vice-Immobile

Il calciatore attualmente alla Salernitana interessa ai biancocelesti che sono sempre alla ricerca di un’altra punta

La Lazio è sempre attiva sul mercato alla ricerca di un attaccante affidabile che possa far rifiatare Ciro Immobile. L’ultima idea della società è Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana che ha già dimostrato di saper stare su alti livelli. La Salernitana aveva ricevuto anche una proposta dalla Cremonese, rifiutata in quanto i lombardi sono una società ritenuta concorrente per la salvezza, discorso ovviamente che non riguarda la Lazio. L’idea della dirigenza biancoceleste è sulla base di un prestito, vedremo se già in questa sessione di mercato la trattativa andrà in porto.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti