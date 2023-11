Lazio-Feyenoord, bagarre Immobile-Castellanos. Gimenez dal 1′

Tempo di lettura meno di un minuto

I biancocelesti dopo aver perso malamente in Olanda cercheranno di riscattarsi per non compromettere il proprio percorso in Champions League.

Verso Lazio-Feyenoord. La squadra di Sarri è a 4 punti in classifica e deve necessariamente ritornare al successo per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. C’è il solito ballottaggio in attacco tra Immobile e Castellanos. Per il momento, il capitano è in vantaggio. Kamada la novità in mezzo al campo per dare esperienza e qualità al reparto. Occhio anche alla bagarre tra Pedro e Zaccagni. Negli olandesi, ci sarà il protagonista della partita di Rotterdam, ovvero il messicano Gimenez. Presente in mezzo al campo anche Wieffer.

Sandro Caramazza

Fonte foto: lapresse