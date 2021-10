Lazio, è questa la retta via: i fenomeni li hai, ma pure…

I biancocelesti bloccano la locomotiva russa senza particolari patemi, qualche spunto interessante è trapelato nella gara di ieri

La Lazio ha messo il turbo. La vittoria nel derby di domenica scorsa ha dato nuova consapevolezza ad una squadra che doveva ancora trovare la propria identità con il nuovo allenatore. Intendiamoci, i biancocelesti non sono diventati tutto ad un tratto invincibili. I dettami tattici di Sarri non sono ancora radicati nei singoli calciatori. Lo stesso tecnico di Napoli aveva confermato le impressioni di molti addetti ai lavori: “I miei ragazzi a volte sembrano spaesati, pensano troppo a quello che devono fare. Gli ho detto di essere più spensierati e che i meccanismi e il rodaggio arriveranno con il tempo”.

Le certezze

Detto-fatto! Con la Lokomotiv Mosca si è vista una Lazio scevra da condizionamenti. E’ pur vero che il livello tecnico dell’avversario (infimo) permetteva di giocare all’attacco con la pipa in bocca, ma le azioni presentate da Felipe Anderson e soci hanno strappato più di qualche applauso ai tifosi biancocelesti sugli spalti dell’Olimpico. L’esterno brasiliano è sembrato avere più benzina di tutti, serpentine, accelerazioni, dribbling. Tutto il suo repertorio in mostra in un’unica partita. Pedro, ancora lui, ha incantato con la sua classe sopraffina. Se l’ex Chelsea dovesse perdurare a questi ritmi, forse potrebbe considerarsi una risorsa anche per un paio d’anni a venire.

Immobile ha giocato una gara generosa, come contro la Roma. In entrambi i match è mancato solo il gol. “Certo se un attaccante non segna…”. Come dite? Quando segnava gol a raffica (ancora lo fa) veniva criticato per qualche stop sbagliato, ora che gioca per la squadra e sforna assist a profusione lo considerate scarso? Fate pace col cervello.

Le seconde linee

Facile incensare i campioni biancocelesti. In questo pezzo voglio un minuto soffermarmi sulle seconde linee. Patric lo conosciamo bene (purtroppo e per fortuna). Lo spagnolo ha segnato il suo secondo gol con la maglia biancoceleste. E’ un onesto giocatore, sbaglia come tutti, ma si impegna sempre al massimo ed è un’istituzione nello spogliatoio. Strakosha, reo di aver regalato i tre punti al Galatasaray nel match d’esordio in Europa League, ha rischiato di addormentarsi. Spettacolari i tifosi della Lazio, che gli hanno continuato a tributare cori dalla curva. Un dettaglio sul portiere albanese? Non so se lo avete notato, ma ha provato a fare il Reina. Ha giocato in maniera molto più ragionata con i piedi. Bisogna dire con alterne fortune, ma questo è sintomo di grande personalità.

Veniamo poi a Basic. Prima da titolare per il croato e subito gol. Il ragazzo ha un gran fisico e un ottimo piede, mi pare un pochino compassato. Magari per la mole o perché non ha ancora recepito gli schemi di Sarri. Lungi da me paragonarlo a Milinkovic, ma al primo anno anche il Sergente era visto un po’ come un oggetto misterioso. Diamogli tempo. Ottima prova di Cataldi, che ha provato a fare qualcosa di più del semplice compitino. Resto convinto che il classe ’94 di Ottavia agisca meglio da mezzala che da regista, ma pare che Sarri abbia designato lui come vice Leiva, mettendo in un cantuccio Escalante. Dulcis in fundo il Pirata, Vedat Muriqi. Mi dispiace, ma l’attaccante kosovaro non riesce a convincermi. Ci metterà pure un impegno immane, ma corre troppo spesso a vuoto e mi sembra che i compagni a volte abbiano paura di passargli il pallone, consci che molto probabilmente lo perderà. Diamogli tempo, ma se dovesse proseguire così a gennaio bisognerà pensare ad un’alternativa. Dipende dalle ambizioni del club e dalla salute fisica di Immobile.

FOTO: Fantacalcio.it, Sportface.it

Marco Fabio Ceccatelli