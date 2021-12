Lazio e Udinese alla ricerca di riscatto

Entrambe le compagini non trovano la vittoria da due turni e saranno vogliose di ricominciare a correre

Questa sera all’Olimpico nell’ultimo match valevole per la quindicesima giornata di Serie A si affronteranno Lazio e Udinese, entrambe con l’obiettivo di tornare a vincere a distanza di quasi un mese dall’ultima volta, complice anche la sosta per le nazionali. La Lazio viene da due sconfitte di fila senza gol all’attivo, due big match contro Juventus e Napoli che ne hanno un po’ frenato la corsa, mentre l’Udinese è reduce dal ko contro il Torino e dallo scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa. Chiaramente la squadra di Sarri in casa partirà favorita e con tre punti aggancerebbe il treno Europa a ventiquattro punti, mentre gli uomini di Gotti raccogliendo l’intera posta in palio potrebbero allontanarsi da una zona pericolosa di classifica. La Lazio deve rinunciare a Luiz Felipe squalificato e schiererà Patric come centrale in coppia con Acerbi, mentre in attacco possibile turno di riposo per uno tra Pedro e Felipe Anderson con Zaccagni pronto dal primo minuto. L’Udinese invece sarà costretto a fare a meno di Pereyra a lungo e si affiderà ancora alla coppia Deulofeu-Beto in attacco.

Alessandro Fornetti