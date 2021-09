Lazio e Roma tornano a sognare: c’è grande entusiasmo nella capitale

Due vittorie su due in campionato – per i giallorossi quattro su quattro, se si contano anche i match in Conference League – hanno riportato ambizione e speranza nella città eterna

Sarà per il cambio di allenatore, sarà per i nuovi acquisti effettuati in estate, ma a Roma si respira un aria diversa. I tifosi dell’una e dell’altra sponda del Tevere sembrano aver improvvisamente ritrovato entusiasmo dopo l’ultima non proprio convincente annata delle rispettive squadre. Cerchiamo di capire cosa si cela dietro questa nuova vitalità capitolina.

Ciro Immobile, Luis Alberto, Pedro e Felipe Anderson festeggiano il secondo gol siglato nel match giocato lo scorso sabato in casa contro lo Spezia e vinto per 6 reti a 1

Partiamo dalla Lazio, che dopo il sofferto addio del suo ormai ex allenatore Simone Inzaghi ha scelto una nuova guida tecnica in forte rottura con il recente passato: mister Maurizio Sarri. Il toscano sembra aver rivitalizzato lo spogliatoio biancoceleste, il quale nonostante abbia mantenuto più o meno la stessa ossatura degli scorsi anni – Acerbi, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Leiva ed Immobile – ha visto aggiungersi nomi nuovi – l’ex romanista Pedro e l’ex Napoli Hysaj – e volti conosciuti – il ritorno dell’ex Felipe Anderson. Un mercato mirato, oculato – come sempre in casa biancazzurra – ma che sembra aver rinforzato la squadra lì dove più ne aveva bisogno – al netto di due ulteriori innesti che dovrebbero arrivare in queste ore, ovvero un altro esterno offensivo e un difensore centrale. L’idea di calcio portata dal tecnico ex Napoli, Chelsea e Juve ha regalato una ventata di aria fresca sulla sponda laziale del Tevere, dando nuove motivazioni a diversi giocatori e aprendo di fatto un nuovo ciclo in casa Lazio, qualcosa che ormai molti tifosi attendevano da tempo nonostante i numerosi successi ottenuti sotto l’egida di Inzaghi.

Tammy Abraham, Jordan Veretout ed Henrikh Mkhitaryan festeggiano la vittoria ottenuta domenica sera dalla Roma in casa della Salernitana con il risultato di 4 a 0

Molto simile ciò che è successo anche sull’altro lato del fiume che divide la città eterna. L’addio di Paulo Fonseca era ormai desiderato da molti tifosi, i quali tuttavia non avrebbero mai potuto immaginare che il suo sostituto sarebbe stato niente meno che Josè Mourinho. Lo Special One è un nome che ha immediatamente scaldato l’ambiente romano e i nuovi innesti sul mercato – Rui Patricio, Viña, Shomurudov e Abraham su tutti – hanno fatto il resto. Non è un caso che la Roma abbia vinto i suoi primi quattro match ufficiali – due in Conference League, due in campionato –, dimostrando di esser fin da subito una squadra rinnovata e piena di ambizione.

La Serie A è appena iniziata e la stagione è ancora lunga; tuttavia, al netto del livello inferiore dei primi avversari affrontati, Lazio e Roma sembrano far fronte a questo nuovo campionato con tutt’altro spirito, ben consce di rappresentare due mine vaganti nella corsa ai primi posti. Un nuovo allenatore, un mercato intelligente ma soprattutto una nuova mentalità sul terreno di gioco ha portato già in visibilio entrambe le tifoserie: al campo la sentenza finale.

Fonti foto: Corriere dello Sport, Virgilio Sport, Fantacalcio, Tuttosport

Fabrizio Scarfò