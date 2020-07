Lazio, è ora di festeggiare: la Champions c’è,anche se…

I biancocelesti raggiungono la qualificazione ai gironi dopo 13 anni grazie alla vittoria casalinga sul Cagliari, ma gli obiettivi stagionali non finiscono qui

A guardare l’ennesima debacle della Juventus, sconfitta per 2 a 1 alla Dacia Arena dall’Udinese, il rammarico non può che aumentare per i supporter laziali. Lo scudetto era obiettivo possibile in questa stagione, dato che la Vecchia Signora si è tolta per un anno le vesti di schiacciasassi e arranca come una qualsiasi squadra terrestre.

Inutile piangersi addosso, anche perché l’obiettivo paventato a inizio anno era il piazzamento Champions, raggiunto con tre giornate d’anticipo. Traguardo prestigioso che mancava addirittura da 13 anni, quando Delio Rossi con una campagna acquisti che prevedeva i vari Vignaroli e compagnia cantante, riuscì nell’impresa di superare i preliminari contro la Dinamo Bucarest di Stefan Radu. In mezzo il tentativo di Stefano Pioli nel 2015, con Keita che illuse la Lazio all’andata contro il Bayern Leverkusen timbrando l’1 a 0 finale, ma che poco valse di fronte al 3 a 0 del ritorno in Germania. Per fortuna la qualificazione ai gironi sarà diretta, ma i biancocelesti possono davvero mettere la mano sul fuoco per quanto riguarda la Champions?

Arrivare quarti non garantisce la certezza di ascoltare la famigerata musichetta nei mitici stadi europei. Nell’improbabile evenienza che il Napoli trionfi a Lisbona il 23 agosto e contemporaneamente la Roma sollevi al cielo l’Europa League, la quarta compagine della Serie A sarebbe costretta a retrocedere e a disputare la sorella minore delle competizioni europee. Questo vuol dire che i ragazzi di Inzaghi non possono ancora tirare i remi in barca, occorre provare a conquistare almeno la terza piazza.

TUTTI PER IMMOBILE –Mancano appena tre match al termine del campionato, 270 minuti più recupero per conquistare in un colpo solo la classifica cannonieri della Serie A (Ciro è in vetta con 31 reti), la Scarpa d’Oro (mancano 3 gol per agganciare Lewandowski) ed il record di 36 realizzazioni in una sola stagione di Higuain. La squadra si prodigherà per aiutare a realizzare il sogno del suo bomber che si è così espresso a margine del trionfo sul Cagliari: “Sono felice di festeggiare questo obiettivo raggiunto con tre giornate di anticipo, la squadra ha saputo reagire ed è una vittoria per il nostro pubblico, che ci è mancato tanto. Adesso Lotito, Tare e Inzaghi dovranno fare qualcosa sul mercato, ma sono sicuro che ci metteranno nelle condizioni di poter fare un altro anno straordinario come questo”.

