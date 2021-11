Lazio e Juventus, tanti dubbi in vista del big match

Le due compagini devono fare i conti con gli infortuni che potrebbero privare Allegri e Sarri di protagonisti importanti

Lazio e Juventus si avvicinano alla grande partita di sabato pomeriggio con alcuni dubbi di formazione che probabilmente verranno sciolti solo poche ore prima del match. Partendo dai biancocelesti che giocano in casa, con Marusic indisponibile sarà Lazzari ad occupare la corsia di destra in difesa, ma è in attacco che sorgono i problemi maggiori: Immobile proverà a stringere i denti fino all’ultimo ma la sua presenza resta in forte dubbio, mentre Pedro che ieri ha ricevuto un colpo alla caviglia in allenamento sarà quasi certamente out. In caso di forfait di entrambi, Sarri darà l’ennesima chance a Muriqi e si affiderà al rientrante Zaccagni con Felipe Anderson a completare il tridente. In casa Juventus dipende tutto dalle condizioni di Dybala che sembra poter smaltire il problema che lo aveva fermato in nazionale. Sicuri assenti nelle fila dei bianconeri Chiellini e Bernardeschi.

Fonte foto: rosanerolive.it

Alessandro Fornetti