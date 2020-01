Lazio e Benevento, il bel calcio è targato Inzaghi

Volano le squadre di Simone e Pippo che portano entusiasmo e raccolgono i consensi di tutti i più importanti esponenti del calcio che conta

Lazio e Benevento giocano, rispettivamente, in Serie A e B e sono due compagini che stanno esprimendo un calcio al di sopra della media. La prima è in bagarre con Juventus e Inter per le prime posizioni. La seconda è saldamente al vertice del campionato cadetto e guardandosi dietro vede sconfinata la linea di demarcazione con la seconda inseguitrice.



La similitudine che le accomuna è ovviamente la guida tecnica delle due panchine, che fa di cognome Inzaghi. Il primo Simone, allenatore dal 2010 negli allievi regionali proprio della Lazio, ha fatto sin da subito gavetta, terminando la carriera di calciatore e iniziando quella di tecnico. Dai più piccoli, con i quali ha vinto sin dal primo anno, fino ad arrivare ai più navigati, ha fatto esperienza su esperienza, con dedizione e umiltà che lo hanno portato, oggi ad essere uno dei se non l’unico allenatore italiano più promettete che ci sia in circolazione. L’esordio in prima squadra è avvenuto il 3 Aprile 2016, subentrando a Stefano Pioli, ora allenatore del Milan. Una carriera, sin qui nel segno dei colori della Lazio, con il quale c’è un legame indissolubile, da oltre 20 anni: difatti è la squadra che gli ha permesso, da giocatore di alzare i trofei più importanti, portandolo sul tetto dell’Europa e da tecnico di poter festeggiare la vittoria di ben 3 trofei, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.



Il fratello più grande Filippo, Pippo per tutti gli amanti del calcio, è stata un’idolatrata icona dell’area di rigore, rapace d’area col fiuto del goal migliore di qualsiasi altro attaccante in circolazione. Vanta un curriculum imponente da calciatore. Campione del mondo e vice campione d’Europa con la nazionale italiana, con il Milan, squadra che lo ha rivestito più di tutti di trofei, ha vinto praticamente tutto: 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e un mondiale per Club, tanto per citare i più importanti. Da allenatore la sua carriera, inizia, dopo un periodo a Coverciano per l’abilitazione, con le formazioni giovanili del Milan, che gli permettono di vincere, nel 2014 il torneo di Viareggio. Quindi il salto in prima squadra, esperienza dolorosa, che lo vedrà vittorioso proprio contro la Lazio nella sua prima panchina alla guida dei rossoneri, ma che lo porteranno all’esonero a giugno per la mancata qualificazione in Europa. Di tutt’altra tipologia l’esperienza a Venezia, che inizia a giugno 2016. Pippo vince il campionato e accede assieme alla squadra alla serie cadetta, conquista la Coppa Italia Lega Pro, e soltanto all’ultimo, a favore del Palermo perde i playoff in semifinale l’anno dopo. Brutta invece la parentesi al Bologna, terminata con l’esonero dopo aver accumulato ben dieci sconfitte. Infine il Benevento, 46 punti fatti in 19 giornate ed una sola partita persa e il primato più saldo che mai.



Poi c’è il “fuori dal campo”, con la famiglia Inzaghi che appare sempre unita, grazie a due figure genitoriali, papà Giancarlo e mamma Marina, che hanno saputo magistralmente crescere due ragazzi che fin da piccoli avevano la passione per il pallone, sport dai tanti valori, ma anche un potenziale specchio per le allodole. I due fratelli paiono supportarsi vicendevolmente, soprattutto nei momenti difficili: spesso si vede spuntare, sugli spalti dello stadio Pippo a vedere le partite del fratello nei momenti in cui la Lazio è in difficoltà, e viceversa la vicinanza di Simone nei periodi bui del fratello maggiore. E forse è proprio questa la vittoria più grande, rendere e giustificare la giusta gerarchia di valori, non basandoli sui successi ottenuti, ma sull’importanza che bisogna dare nella condivisione degli stessi coi proprio affetti.

Fonte della foto: Cittàceleste

Cesare D’Agostino