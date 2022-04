Lazio e Acerbi sempre più lontani, possibile separazione a fine campionato

Non si sono placate le voci che vogliono il difensore biancoceleste lontano dalla capitale, l’entourage del calciatore starebbe valutando le possibili destinazioni

Qualche frizione con la tifoseria, il difficile adattamento al gioco di Sarri, il mercato. Queste le possibili cause che porterebbero Francesco Acerbi lontano dalla Lazio al termine dell’attuale campionato di serie A. Secondo quanto riportano alcuni addetti ai lavori il giocatore avrebbe chiesto al suo agente di guardarsi attorno per valutare eventuali destinazioni future. Non solo, il tentativo della società di Lotito di aggiudicarsi Romagnoli dal Milan a parametro zero sarebbe l’indizio decisivo che vedrebbe le strade dividersi. L’unico intoppo all’addio sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio del difensore, due milioni a stagione, che metterebbe i bastoni fra le ruote alla separazione. Una soluzione è probabile si trovi comunque, la decisione sembra essere davvero stata presa. Tra le possibili destinazioni è spuntata anche quella dell’Inter, forse, però, si tratta dell’ “effetto Simone Inzaghi” che vuole tutti i suoi ex vicini all’attuale squadra come già successo per altri calciatori. Per ora niente è confermato.

Glauco Dusso