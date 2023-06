Lazio, diversi nomi per il vice Immobile

I biancocelesti vogliono farsi trovare pronti per la prossima stagione e studiano già diversi profili per consentire al proprio bomber di riposare quando necessario

La Lazio ha iniziato il casting per trovare il calciatore giusto che possa far rifiatare Ciro Immobile o prendere il suo posto in caso di problemi fisici. Questo è da molto un problema per i biancocelesti che non sono mai riusciti a trovare un’alternativa credibile ed hanno sempre costretto Immobile agli straordinari. Diversi profili sono ora sotto osservazione: in Italia i nomi più gettonati sono quelli di Pinamonti del Sassuolo e Milik, in prestito alla Juventus ma di proprietà del Marsiglia, mentre in Europa si studiano Openda, grande rivelazione del Lens, e Gimenez del Feyenoord, che ha segnato tre reti contro i biancocelesti in questa edizione dell’Europa League.

Fonte foto: lazionews24.com

Alessandro Fornetti