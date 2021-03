Lazio – Criticare Immobile? Un atto di vile coraggio

C’è finalmente la data e la location per la tanto attesa consegna della Scarpa d’Oro al bomber biancoceleste

Le gente ha la memoria corta. Sono 4 partite che Ciro Immobile non timbra il cartellino (contando tutte le competizioni) e subito viene preso di mira da una parte dei tifosi biancocelesti.

Premesso che il centravanti della Lazio è alle prese da tre settimane con una tendinite con la quale convive solo grazie alle infiltrazioni, il numero 17 biancoceleste è lo stesso calciatore che lo scorso anno mise in riga mostri sacri come Lewandowski e Messi, aggiudicandosi la Scarpa d’Oro. Sembra passato un secolo, ma appena qualche mese fa King Ciro chiudeva il suo campionato con 36 centri, record della Serie A, condiviso con Gonzalo Higuain (2015-2016).

In questa stagione è in ritardo nella classifica cannonieri, dove troneggia Ronaldo con 20 reti. Immobile per ora è fermo a 14 gol e presumibilmente supererà per la quinta volta in carriera il tetto delle 20 segnature nella massima serie. E’ un atto di vile coraggio criticare un bomber del genere.

E’ un caso che sia solo il terzo italiano a vincere il prestigioso trofeo individuale? Prima c’erano riusciti Luca Toni con la Fiorentina (31) e Francesco Totti con la Roma (26).

La Lazio ha deciso di organizzare una premiazione in grande stile per il suo calciatore più rappresentativo. La consegna ufficiale del premio è stata rinviata tante volte a causa della situazione legata alla pandemia, ma finalmente ci sono una data e una location prestabilita. Il presidente Lotito ha scelto il Campidoglio per l’evento che si svolgerà mercoledì 10 marzo. Il patron biancoceleste ha motivato la sua decisione: “Festeggeremo la Scarpa d’Oro in una location istituzionale che sia emblematica per tutta la città. Siamo la prima squadra della Capitale e abbiamo il dovere di mettere in mostra i nostri gioielli. Non è da tutti vincere la Scarpa d’Oro, soprattutto contro avversari come Lewandowski”.

Sono attese nel weekend le disposizioni nel dettaglio, ma viste le misure anti covid, sarà impossibile per i tifosi assistere alla premiazione.

FOTO: Goal.com

Marco Fabio Ceccatelli