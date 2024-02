Lazio: Ciro Immobile è nella storia, raggiunta quota 200 gol in Serie A

Tempo di lettura 3 minuti

Il centravanti biancoceleste con il Cagliari ha stabilito un nuovo record di reti entrando in una ristretta cerchia di bomber italiani e non solo, ma ora non intende fermarsi

È un percorso iniziato quindici anni fa, in un lontano marzo del 2009. Data dell’esordio in Serie A con la maglia della Juventus, sostituendo una leggenda come Alessandro del Piero. Se quel giorno avessero detto a Ciro Immobile che in carriera avrebbe segnato più gol di Pinturicchio, molto probabilmente avrebbe fatto un sorriso anche lui. Invece, è andata proprio così. Lo scorso sabato infatti, l’attaccante biancoceleste ha toccato quota 200 reti in carriera in A, entrando in un club ristretto che al momento conta solo otto giocatori (lui compreso).

È stata una rincorsa lunga quella di Immobile, spesso tortuosa e costellata di alti e bassi. Dopo l’esordio in bianconero, due stagioni in Serie B con Siena, Grosseto e Pescara. Proprio con gli abruzzesi, guidati da Zeman, si fa conoscere dal grande pubblico: vince il campionato della serie cadetta e trascina con 28 reti in 37 match la squadra in Serie A dopo vent’anni dall’ultima volta, insieme a Marco Verratti e Lorenzo Insigne. Lo prende il Genoa, ma la stagione successiva è deludente (solo 5 gol in 33 presenze). Va molto meglio invece l’anno dopo col Torino, sono 22 le marcature in 33 apparizioni con tanto di titolo di capocannoniere del campionato.

A questo punto, Immobile è pronto per fare il salto di qualità, ma sceglie l’estero invece dell’Italia. Prima approda al Borussia Dortmund, poi passa al Siviglia, in un anno e mezzo però il suo rendimento è ben al di sotto delle aspettative: segna solo cinque gol totali nei campionati e non riesce mai ad adattarsi del tutto al calcio tedesco ed a quello spagnolo. A gennaio del 2016 torna dunque al Torino, seppur in prestito, effettuando una buona seconda parte di stagione, poi in estate passa alla Lazio.

Ciro arriva nella capitale in sordina, ma in poco tempo diventa un attaccante insostituibile per i biancocelesti, anche grazie al lavoro tattico di Simone Inzaghi, Immobile si trasforma in uno dei più prolifici bomber del campionato italiano. I numeri stanno lì a dimostrarlo: in sette stagioni complete finora con la Lazio, non è mai sceso sotto la doppia cifra di reti in Serie A e solo in due occasioni ha siglato meno di 20 gol. Ha vinto tre volte la classifica cannonieri (quattro in totale) e nel 2020 ha conquistato anche la Scarpa d’Oro eguagliando il record di Gonzalo Higuain di 36 reti in campionato.

Una rete dopo l’altra, Immobile ha scalato la classifica dei cannonieri all-time della storia del calcio italiano arrivando fino all’ottavo posto e toccando quota 200 gol proprio sabato scorso. Fino ad ora, anche e soprattutto per gli infortuni, è stata forse la sua stagione più difficile in biancoceleste, ma da qualche partita le sue prestazioni sono tornate ad un buon livello. Con Baggio a quota 205, Ciro ha uno stimolo in più per continuare a segnare e a trascinare la Lazio. Ogni attaccante che si rispetti non è mai sazio di gol.

Luca Missori

(Fonte immagine: Radioradio.it)