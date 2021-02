Lazio, ci si interroga sul futuro di Caicedo: cosa conviene fare…

Il centravanti ecuadoregno ha recentemente scritto sui social che starebbe aspettando il rinnovo, ma è un’operazione razionalmente vantaggiosa per il club capitolino? A giugno si compiranno delle valutazioni in merito

La Lazio ha ricominciato a far strabuzzare gli occhi ai propri tifosi, pronti a scommettere che sia tornata la squadra inarrestabile del pre lockdown. Febbraio sarà il mese della verità per la compagine biancoceleste, non solo la rincorsa al quarto posto in campionato, ma anche l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco.

“La partita più importante è la prossima” è un mantra sempreverde nella testa di mister Inzaghi, che per il match di domenica sera contro il Cagliari dovrà rinunciare con molta probabilità a Felipe Caicedo. Il Panterone è ancora alle prese con la fascite plantare, lungi dallo staff medico biancoceleste rischiare un calciatore che sarà fondamentale per il rush finale. Ecco allora che Correa ed Immobile si riprenderanno lo scettro di coppia titolare incontrastata, con il redivivo Muriqi che sta cominciando ad ingranare, pronto a subentrare a partita in corso.

Il peso specifico di Caicedo in questa prima metà di stagione è stato clamoroso, tante volte il numero 20 dei capitolini ha tolto le castagne dal fuoco alla Lazio. Sette reti al suo attivo, contando tutte le competizioni in 22 presenze (molte da subentrante). Difficile trovare un altro giocatore decisivo a questi livelli. “Mi chiamo Felipe e risolvo problemi”, parafrasando un celebre personaggio tarantiniano, è la frase impressa sul biglietto da visita del Panterone, ma al giocatore basta una simile considerazione o pretende (comprensibilmente) di più?

Durante la sessione invernale di calciomercato è stato più volte accostato a club di prima fascia come Inter e Juventus, le quali potrebbero tornare alla carica a giugno. Lotito starebbe valutando il prolungamento fino al 2023 con un adeguamento dell’ingaggio, che potrebbe arrivare a 3 milioni. Sarebbe sensata una mossa del genere per un calciatore raramente titolare e con 32 anni già sulle spalle?

Premesso che impazzisco per Caicedo, mi ricorda l’orso Baloo del libro della giungla, un gigante buono. Il centravanti ecuadoregno non ha solo fisico, ma anche tecnica e visione di gioco non indifferenti. Nonostante questo, di fronte ad un’offerta superiore ai 10 milioni a giugno lo cederei per investire su un titolare. Muriqi non mi ha ancora convinto a pieno, ma come vice Immobile scommetterei sul kosovaro. Poi andrei a prendere un calciatore con caratteristiche diverse, magari uno che sappia saltare l’uomo come il Tucu Correa, ma che allo stesso tempo abbia maggiore lucidità sotto porta. Facendo scelte difficili e anche impopolari si potrebbe crescere ancora.

Marco Fabio Ceccatelli