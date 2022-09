Infortunio per il terzino biancoceleste

Brutte notizie per Maurizio Sarri, gli esami a cui si è sottoposto Manuel Lazzari hanno riscontrato una lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra. Il calciatore inizierà da subito le cure per recuperare dall’infortunio ma resta in dubbio per la gara in casa contro lo Spezia dopo la sosta. A comunicarlo è la stessa Lazio tramite un comunicato ufficiale.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina