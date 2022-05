Lazio, c’è il sogno Loftus-Cheek: pupillo di Sarri

In casa biancoceleste, si pensa al mercato per rafforzare la rosa. Il nome nuovo è quello del centrocampista inglese del Chelsea

Maurizio Sarri ha chiesto rinforzi alla Lazio in vista della prossima stagione. Il quinto posto ottenuto quest’anno non può accontentare l’allenatore toscano, che solamente a tratti ha potuto esprimere il suo calcio. Urgono acquisti e anche importanti. Il sogno si chiama Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Si tratta di un pupillo dello stesso Sarri che lo ha avuto durante la sua esperienza sulla panchina londinese, anno in cui giocò 40 partite stagionali mettendo a referto 10 gol e 5 assist. Il costo dell’operazione però è il vero grande ostacolo. Loftus-Cheek che ha contratto in scadenza nel 2024 viene valutato dal Chelsea non meno di 20 milioni di euro. L’ingaggio invece si aggirerebbe sui 4 milioni annui.

Sandro Caramazza