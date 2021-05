Lazio, Cairo parla da amante tradito: Lotito contrattacca

Non accenna a diminuire la querelle fra i biancocelesti ed il Torino. Dopo le battaglie sul campo e nelle sedi legali, ora la sfida si dipana negli spogliatoi e sui social

Al termine della gara dell’Olimpico fra Lazio e Toro, conclusasi col punteggio di 0 a 0, è successo di tutto. I granata hanno giustamente festeggiato per la salvezza conquistata con un turno di anticipo ai danni del Benevento. I biancocelesti, pur avendo dato il massimo in campo, non sono riusciti a dare una mano alla compagine di Pippo Inzaghi.

Non è passata nemmeno un’ora dal fischio finale e Ciro Immobile pubblica sul proprio profilo Instagram un post in cui rivela che il presidente Cairo lo avrebbe raggiunto negli spogliatoi e lo avrebbe insultato pesantemente, sottolineando come King Ciro abbia giocato “con il sangue agli occhi” contro la sua ex squadra.

Sempre tramite social non ha tardato ad arrivare la replica del patron dei granata: “Io so chi è Ciro Immobile. Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi . Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro . Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui, invece ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund. Ha avuto un’ altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li , Ciro Immobile, non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l’ ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile…”

Parole al vetriolo di Urbano Cairo, che ha parlato da amante tradito. Solo pochi minuti prima del “fattaccio” nello spogliatoio, il proprietario de La Gazzetta dello Sport aveva elogiato la Lazio ai microfoni di Sky Sport “per aver onorato il campionato”. Sì esatto, proprio lui che aveva portato avanti con il suo giornale una campagna mediatica diffamatoria nei confronti della prima squadra della Capitale, quasi senza sosta.

Il responsabile della comunicazione della S.S.Lazio Roberto Rao ha diramato una nota in cui spiega che la società capitolina agirà nelle sedi legali competenti per tutelare il proprio capitano. Se volete leggere il testo per intero, vi rimando al sito ufficiale del club.

Quali conclusioni trarre da questo ennesimo episodio di guerriglia fra le due società? La Lazio è destinata ad avere contro non solo la stampa con gli straccali giallorossi, ma anche quella in salsa rosea. Izzo, un papabile rinforzo per la retroguardia biancoceleste non vestirà mai la maglia delle aquile. Certi comportamenti (reiterati) da parte di alcuni personaggi, vanno conservati in un astuccio e tirati fuori quando è il momento di presentare il conto. A buon intenditor poche parole.

FOTO: Ilfattoquotidiano.it

Marco Fabio Ceccatelli