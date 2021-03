Lazio, Caicedo di nuovo decisivo, eppure a fine stagione…

Il centravanti ecuadoriano ha regalato i tre punti ai biancocelesti contro il Crotone, nonostante questo il suo futuro nella capitale rimane incerto

Quanta fatica per ritrovare la vittoria dopo gli ultimi pessimi risultati. La Lazio porta casa i tre punti contro il fanalino di coda Crotone, ma della reazione tanto invocata da parte dei biancocelesti, ancora non se ne vede traccia. Per fortuna dei capitolini, quando il match stava per incanalarsi verso un deludente 2 a 2, ci ha pensato Felipe Caicedo a tenere vive le speranze Champions della squadra di Inzaghi. Il centravanti ecuadoriano sigla una rete di pregevolissima fattura all’84 e conferma di essere fra i migliori attaccanti di scorta della Serie A.

Il Panterone era stato il salvatore della patria in numerose altre occasioni, mettendo a segno gol pesantissimi in campionato. Ecco perché la maggior parte dei tifosi laziali storceva la bocca quando vedeva mister Inzaghi mandare in campo Muriqi e non lui. Il tecnico piacentino, però, ha voluto chiarire questo punto nel post partita di ieri: “Caicedo sa quanto lo stimo. E’ un grandissimo calciatore, ha avuto un problema serio che non gli ha permesso di lavorare bene. In quel periodo Muriqi aveva fatto bene. Felipe si fa sempre trovare pronto. Ora sta bene e potrà darci una mano”.

Visto anche il momento di appannamento di Immobile e la scarsa vena realizzativa di Correa, il Panterone può costituire un’arma di valore assoluto per la rincorsa Champions. Vanno aggiornate le statistiche sul numero 20 biancoceleste. Come riporta Lazio Page, Caicedo è il 5° miglior attaccante di Serie A per gol segnati in relazione ai minuti giocati. Solo Muriel, Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku hanno fatto meglio.

Top 5 minuti/gol Serie A



60’ 🇨🇴 Muriel

78’ 🇸🇪 Ibrahimovic

92’ 🇵🇹 Ronaldo

108’ 🇧🇪 Lukaku

114’ 🇪🇨 Caicedo#LazioCrotone — Lazio Page (@laziopage) March 12, 2021

Non finisce qui! Caicedo è il migliore nella storia della Lazio insieme a Pavel Nedved in una speciale classifica. L’ex Espanyol ha la miglior percentuale di gol segnati con il piede non dominante. A dimostrazione del fatto che il Panterone non è solo fisico, ma anche tanta qualità. Sarà ingeneroso per il povero Muriqi, ma provate a fare un confronto fra i palloni persi dal kosovaro sul primo controllo e quelli persi da Caicedo. Tutta un’altra categoria, eppure a fine stagione pare che sarà proprio l’ecuadoriano a salutare i lidi laziali, a meno che non arrivi un rinnovo che in questo momento non sembrerebbe essere in programma.

Marco Fabio Ceccatelli