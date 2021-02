Lazio bullizzata dal Bayern, ma poteva andare diversamente

La squadra di Inzaghi ha dimostrato di non essere ancora pronta per sfide di un certo livello. La compagine biancoceleste si è consegnata al Bayern Monaco

“I mostri non esistono, sono solo nella nostra testa”. Avranno provato ad autoconvincersi così i calciatori della Lazio ieri prima di scendere in campo contro la corazzata Bayern Monaco? Non ci è dato saperlo, ma qualora avessero tentato questo esercizio mentale di motivazione, beh il tentativo non è decisamente andato a buon fine.

Non voglio soffermarmi sullo strapotere di una squadra capace di vincere (quasi) a mani basse sei trofei in un solo anno. I bavaresi sono la compagine più forte del mondo, lo hanno dimostrato anche nel match dell’Olimpico, ma la Lazio poteva fare di più. Come possono opporsi gli esseri umani a dei vampiri dalle capacità fisiche soprannaturali? Di certo non invitandoli a pernottare nella propria magione e non mettendogli in bella vista un collo pulsante di vene. Cosa hanno fatto i ragazzi di Inzaghi? Esattamente questo.

So bene che bisogna essere razionali. Il Bayern senza 6 fenomeni ha bullizzato una Lazio inerme, impaurita. Le seconde linee bavaresi sono campioni affermati e affamati. C’è chi sperava persino di fare risultato contro Lewandowski e compagni. Purtroppo i sogni di gloria hanno dovuto fare i conti fin da subito con la cruda realtà. Con una retroguardia che se la fa nelle mutande di fronte alle scorrazzate di Coman e Sané, c’è ben poco da sognare. Contro Keità e Cornelius puoi permettersi certi svarioni (che ci sono stati anche in campionato), ma contro gente di questo calibro non sono ammesse amnesie e distrazioni.

Io stesso ho ironizzato sul web: “Col 5 a 2 all’Allianz Stadium passiamo noi, giusto?”. E’ facile ora sottolineare quanto la partita di ritorno sia diventata un’impresa ancora più titanica. Siamo convinti che con un paio di errori marchiani in meno e con il rigore netto su Milinkovic concesso alla Lazio, il risultato non sarebbe potuto essere diverso? Con lo stato d’animo attuale ci viene da rispondere che non sarebbe cambiato nulla. Ci si chiede anche se il pio Klose non abbia invitato il Bayern a fermarsi, ma un dubbio lecito permane.

Non c’è stata storia fra le due compagini. E’ stato il lato caratteriale ad acuire la già abissale differenza di valori tecnici visti in campo. I teutonici hanno approcciato la gara come avrebbero dovuto fare i capitolini. Pressando in maniera asfissiante i portatori di palla, inducendoli all’errore gratuito.

Per il bene della Lazio ora occorre mettere da parte i “se” e i “ma”. Bisogna pensare al Bologna. C’è un pericolo enorme da scongiurare, aver perso consapevolezza nei propri mezzi. Bisogna guadagnarsi il diritto di tornare su quei palcoscenici anche il prossimo anno. Magari (stavolta) con una rosa all’altezza.

P.S. Ho avuto la conferma: con il 5 a 2 all’Allianz Stadium passa la Lazio. 😉

Foto: LaRepubblica.it

Marco Fabio Ceccatelli