Lazio-Brescia 2-0: Correa e Immobile, il grido di battaglia – Analisi e Pagelle

Vince con merito la squadra di Inzaghi e il suo bomber raggiunge l’obiettivo di segnare almeno un gol. Una vittoria che suggella la grande stagione dei biancocelesti. Le rondinelle lottano con onore fino alla fine

A inizio partita la Lazio attacca con il suo contropiede lungo disteso sulla fascia destra dove Lazzari spinge forte per aprire il 4-4-2 difensivo del Brescia. Molti sono gli uomini che accompagnano l’azione, da Luis Alberto e Correa che partono da lontano per trovare spazi tra le linee a Milinkovic-Savic che si inserisce in area come nelle giornate migliori. Immobile, terminale offensivo attesissimo e in lotta per la Scarpa d’oro come per il titolo di capocannoniere della serie A, detta la profondità. Il Brescia si arrocca con ordine senza chiudersi nel catenaccio, ma affidandosi alle geometrie del ventenne talento Tonali. Al 9′, mentre tutti aspettano la Lazio, il Brescia ha l’occasione da calcio d’angolo per passare in vantaggio: da appena dentro l’area piccola a cinque metri da Strakosha, Torregrossa alza sopra la traversa l’1-0.

Al 12′ ecco Immobile e la sua fame di gol. Riceve e controlla al limite dell’area e poi fionda in porta, fuori di poco. Quattro minuti dopo il contropiede lungo della Lazio, marchio di fabbrica del gioco offensivo della banda Inzaghi si materializza: uno-due di Immobile con Correa, il fantasista dribbla quattro uomini e da cinque metri trafigge il portiere Andrenacci con un comodo piatto destro: Lazio 1 Brescia 0. La squadra di Inzaghi si distende con i suoi giocatori più tecnici accompagnati dai velocisti, arrivando a chiudere in area bresciana anche con Lazzari e Jony: il gioco non è velocissimo, ma fluisce bene.

Al 33′ appare il Brescia. Campanile respinto dai difensori della Lazio, controllo di petto di Zmrhal e tiro parabolico insidioso, ma alto sopra la traversa laziale. Al 35′ Luis Alberto lascia per un attimo la gestione degli assist per calciare teso da fuori, la deviazione di qualità di Andrenacci evita il 2-0. Il primo tempo termina con due tiri centrali di Immobile, che brama il gol e uno di Luis Alberto.

Nei primi 7′ minuti della ripresa salgono in cattedra Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic, lo spazio c’è e per le caratteristiche di piede e di gamba di questi giocatori è manna dal cielo. Al 52′ Andrenacci devia il colpo di testa del serbo Savic, mentre intanto Ciro il bomber sta alzando i giri del motore per segnare. Al 57′ Torregrossa e Ayé spingono, la palla è per Tonali il cui tiro violento è respinto da una difesa laziale attenta. Poi al 58′ Torregrossa alza di testa confermando però le sue qualità di centravanti operoso. Al 64′ giro palla della Lazio cross di Lukaku (che ha sostituito Jony) e Milinkovic-Savic alza troppo la mira per un 2-0 che continua a ritardare.

Al 72′ pressing di Correa su Mateju, palla a Milinkovic-Savic e gioco profondo per Immobile. L’uncinata del biondo centravanti è fuori. Negli ultimi dieci minuti il gioco rallenta e solo quando la palla finisce a Luis Alberto si accende. Il Brescia tiene il campo con onore, ma non punge. Al 81′ Immobile parte nel pezzo forte del suo repertorio, l’allungo: tiro fuori di un niente. Un minuto dopo azione fotocopia Correa per Immobile che solo davanti ad Andrenacci segna il 2-0, il 35° gol in campionato, raggiunge Nordhal (35 gol nel ’49-’50) e tiene nel mirino i 36 gol di Higuain della stagione 2015-16. Finisce 2-0 per la Lazio, che lotta ancora per il secondo posto.

La Lazio vince con merito e potrebbe segnare qualche gol in più soprattutto nel finale con Immobile, Luis Alberto e Adekanye. Il suo gioco è fluido e offensivo. Immobile segna il gol che gli permette di superare Lewandowski e ora è in vetta alla Scarpa d’oro. Il Brescia lotta con onore, ma non crea nessun problema a Strakosha. In ombra il talento Tonali.

Pagelle Lazio

Strakosha 6: Partita tranquilla il Brescia non tira mai nello specchio. Torregrossa prova a impensierirlo con qualche colpo di testa, ma il pomeriggio è di ordinaria amministrazione.

Patric 6: Nel primo tempo meglio tatticamente che tecnicamente: si scoordina e lancia il Brescia. Poi nel secondo recupera concentrazione e tiene bene la posizione.

Luiz Felipe 6: Controlla la difesa da centrale che sa leggere l’azione. In quella posizione può essere utilissimo per i recuperi difensivi. (Dal 84′ Vavro s.v.)

Acerbi 6: Schierato ormai da alcune partite come centrale di sinistra, una novità tattica di Inzaghi che lo chiama a partecipare di più all’azione offensiva. Può dare molto anche in questa posizione. (Dal 87′ Bastos s.v.)

Lazzari 6,5: Spinge in profondità con grande corsa e meno qualità del solito. E’ un punto di riferimento del gioco offensivo della Lazio. Quando aumenterà la qualità di cross in area e i gol sarà un grande esterno completo. (Dal 56′ Marusic 5,5: Ci si aspetta da lui spinta, rimane troppo guardingo.)

Milinkovic-Savic 6: Primo tempo insufficiente, mai in partita. Nella ripresa ritrova il ruolo di intermedio che va a giocare da attaccante nell’area avversaria. Andrenacci gli nega due gol di testa.

Parolo 6: Gara ordinata e attenta. Tiene la posizione centrale con gli stessi compiti di equilibratore che di solito sono affidati a Lucas Leiva.

Luis Alberto 6,5: Grande piede e classe pura in assistenza ai compagni. Due o tre lanci in verticale sono eccellenti, nel finale colpisce una traversa piena: il gol avrebbe premiato la sua intelligente partita.

Jony 6: Non è un giocatore appariscente, ma un faticatore della fascia. Partecipa all’azione offensiva fin dentro l’area del Brescia. Combattivo. (Dal 56′ Lukaku 6: Spinge con qualità e forza sulla fascia.)

Correa 6,5: Si accende a intermittenza, ma quando lo fa il gioco della Lazio si accende. Se Luis Alberto è la visione del gioco lui è il dribbling della Lazio. Bellissimo lo scambio con Immobile per il suo 1-0. (Dal 84′ Adekanye s.v.: Ha il pallone per segnare, ma Andrenacci para. Servirà per farsi le ossa.)

Immobile 6,5: Lotta e sbuffa nel primo tempo: un tiro fuori e due centrali per zero gol. Nel secondo tempo cerca la sua famosa corsa lunga, alla fine segna alla sua maniera il gol numero 35.

Inzaghi 6,5: Presenta una Lazio convinta sin da subito di vincere e far valere il maggior tasso tecnico. Interessante la mossa tattica di Acerbi, in quella posizione di centrale di sinistra può dare qualità al gioco di costruzione della Lazio.

Le parole di Inzaghi: “Immobile capocannoniere? E’ quello che ci auguriamo tutti, c’è anche Cristiano Ronaldo. Sarebbe un grande traguardo per Ciro ma anche per tutta la squadra, ha quatro gol di vantaggio e vedremo cosa succederà. Sarebbe un premio bellissimo per tutti quanti. Scarpa d’oro? Ciro ha battuto tutti i record, saremmo stati contenti se avesse raggiunto il record di Higuain ma il portiere era in gran serata. Manca ancora una partita a Napoli, vedremo come andrà. Non credo che la pressione sia pesata su Immobile, l’ho visto sereno. Quando ho visto che batteva una rimessa, considerando che in quattro anni non ne ha mai battuta una, ho pensato che fosse un po’ nervoso però sono contento per lui, è un attaccante di livello mondiale e ha una squadra che si mette al suo servizio”.

