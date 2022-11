Lazio beffata e retrocessa in Conference League

Il tanto bistrattato Feyenoord elimina i capitolini dall’Europa League in un girone dall’incredibile classifica finale

La classifica la dice lunga su quello che è stato il cammino delle formazioni nel Girone F dell’Europa League. Un girone che era stato definito facile per la Lazio, dove la squadra migliore, l’unico piccolo ostacolo, sulla carta, era rappresentato dal Feyenoord. Lo definiamo piccolo perché ricordiamo i commenti non proprio edificanti, in sede di finale di Conference League della scorsa stagione che vedeva come protagoniste gli odiati cugini e proprio gli olandesi che, appunto, erano stati dipinti come avversari non all’altezza, nel tentativo di sminuire il successo romanista. Era stato addirittura il DS Igli Tare ad esporsi, definendo la Conference come la coppa dei perdenti. Chi la fa, l’aspetti, direbbe qualcuno ed ecco che proprio la squadra olandese elimina i biancocelesti dall’Europa League e li relega nella Coppa minore, la coppa dei perdenti. Staremo a vedere se e come la Lazio onorerà tale manifestazione. Per dovere di cronaca dobbiamo assolutamente segnalare che il Girone F è entrato nella storia, perché non era mai successo che tutte le squadre di un girone finissero a pari punti, in nessuna delle coppe europee. Quindi Lazio da record nonostante l’eliminazione.

Luigi A. Cerbara