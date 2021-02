Lazio-Bayern Monaco, serata di gala allo Stadio Olimpico

Martedì 23 febbraio alle ore 21 i biancocelesti disputeranno una delle partite più importanti della loro storia recente

Vigilia storica per la società capitolina. Erano infatti 21 anni che la Lazio non si apprestava a vivere una serata come quella che andrà in scena domani sera. Ottavi di Champions League, avversario il Bayern Monaco campione in carica; allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra capitolini e bavaresi: in palio la possibilità di raggiungere i quarti di finale della massima competizione europea.

Da una parte una quasi debuttante nella competizione, dall’altra uno dei team più esperti che ci siano. La Lazio ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della competizione per la prima volta dopo 21 anni (1999/00): è il periodo di assenza più lungo di sempre tra due partecipazioni a questa fase per un singolo club. Al contrario, il Bayern Monaco è arrivato alla fase diretta di Champions per la tredicesima stagione consecutiva: solo Real Madrid (24) e Barcellona (17) hanno una striscia aperta migliore dei bavaresi, che in 10 delle ultime 12 edizioni si sono sempre qualificati ai quarti di finale.

Il Bayern Monaco festeggia la vittoria finale dopo il successo ai danni del PSG la scorsa stagione

Tuttavia, sebbene questi numeri possano spaventare, la Lazio ha l’obbligo di credere nell’impresa. Le ottime prestazioni sciorinate contro i tedeschi del Borussia Dortmund durante il girone fanno ben sperare la squadra romana, che in questa stagione ha giocato le sue migliori partite proprio in campo europeo. Domani sarà la notte sognata da anni dai top-players della Lazio, a partire da Milinkovic-Savic fino a Luis Alberto: una vetrina per l’Europa e un’occasione irripetibile. Il Bayern di Hans Flick ha vinto 16 partite su 17 in due anni di Champions League (con un solo pareggio), ma i biancocelesti potranno appellarsi alla legge dei grandi numeri, per la quale prima o poi il passo falso dei bavaresi dovrebbe arrivare.

I 31 gol subiti in questa stagione in Bundesliga dai tedeschi fanno ben sperare: è il dato peggiore registrato dal 2008/2009 e, complice l’assenza di alcuni dei titolatissimi, quest’ultimo rappresenta un’appiglio per la squadra di Simone Inzaghi, conscia che qualche occasione per mandare la palla in rete potrebbe presentarsi durante il corso della partita. I biancocelesti hanno inoltre dalla loro il cinismo di Ciro Immobile, attuale detentore della Scarpa d’Oro e autore di 9 gol in 14 partite di Champions League in carriera. Quest’anno con la Lazio sono già 5 le reti messi a referto in 4 apparizioni europee e il bomber di Torre Annunziata vorrà di certo migliorare questa invidiabile statistica.

L’attaccante Ciro Immobile e l’allenatore Simone Inzaghi durante la conferenza stampa tenutasi il giorno prima del match

In conclusione, sebbene grazie alla vittoria nel Mondiale per Club il Bayern abbia ottenuto il sesto titolo in un anno – vincendo di fatto tutte le competizioni disputate e presentandosi al match nettamente favorito – la Lazio ha dalla sua diversi motivi per sperare nell’impresa. Sarà una serata di gala allo stadio Olimpico: i biancocelesti dovranno indossare il loro smoking migliore.

Fonti foto: Laziostory, S.S. Lazio, Cittaceleste.it

Fabrizio Scarfò