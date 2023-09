Lazio-Atletico Madrid, Casale verso la panchina. Due ballottaggi per Simeone

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera la formazione biancoceleste potrà riassaporare la Champions League dopo quasi tre anni. Sarri e il Cholo stanno sciogliendo le ultime riserve

Lazio-Atletico Madrid, all’Olimpico serata di grande calcio da Champions League. Dopo quasi tre anni, i biancocelesti ritrovano la coppa più importante, ma avranno di fronte i Colchoneros, specialisti ormai della competizione. Sarri e Simeone, il grande ex, stanno risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. In casa Lazio, va verso la panchina Casale: al suo posto pronto Patric. In mezzo, ancora spazio a Kamada con Guendouzi dalla panchina. Luis Alberto e Cataldi a completare il reparto. In avanti, inamovibile il trio Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Nell’Atletico Madrid, il Cholo riflette sulla linea difensiva: sarà a tre col dubbio tra Witsel e Gimenez, in vantaggio il secondo. Poi l’altro dubbio è sull’esterno sinistro: o Galan o Riquelme. In attacco, qualità e centimetri con Griezmann e Morata.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio