Lazio – Addio Inzaghi: non tutti i mali vengono per nuocere

Se ne va un pezzo di storia della prima squadra della capitale. La botta è forte, ma potrebbe anche uscirne qualcosa di buono

Come un fulmine a ciel sereno? Ma neanche per sogno. E’ stato Simone Inzaghi ad illudere i tifosi della Lazio o forse la responsabilità è da attribuire alla stampa troppo precipitosa? Basta con le domande e cominciamo con le risposte.

Sembrava essere tutto fatto mercoledì notte per il prolungamento fino al 2024 con il club capitolino. Se quasi tutti i giornali avevano riportato questa notizia non era solo per i sorrisi del tecnico piacentino dispensati dal finestrino della sua auto, ma perché era stata data una parola. L’accordo c’era, ma anche una postilla che lo rendeva un qualcosa di accroccato, di marcio nelle fondamenta. Come rivelato dallo stesso presidente Lotito, Inzaghi aveva capito di non poter fare di più nella piazza romana. Temeva di non essere più in grado di motivare i calciatori. Con presupposti del genere dove si pretendeva di andare?

Nei modi è stato assolutamente criticabile, ma si tratta di un professionista e non riesco a dare contro all’ex mister biancoceleste. Se sto con la mia ragazza del liceo da 22 anni, provo un grande affetto per lei, ma questa mi dà per scontato, mi critica apertamente e in più intrattiene rapporti con altri (Gattuso), permettete che un minimo mi risenta? Se poi mi arriva pure Charlize Theron (l’Inter) che mi offre (quasi) tutto quello che voglio, sarei uno sciocco a rifiutare. Inzaghi ha dimostrato in questi anni di amare la Lazio e i suoi tifosi, ma il rispetto per se stessi vale più di tutto.

Andrà ad allenare sulla panchina dei campioni d’Italia che hanno salutato Antonio Conte. Anche in questo caso non condanno il mister salentino. Non credo che abbia deciso di abbandonare la barca per via della drastica riduzione dello stipendio, ma più che altro per il ridimensionamento imposto dalle inevitabili pesanti cessioni che ci saranno.

Allegri alla Juventus è stata la scelta più saggia da parte della società, che fra il livornese e Paratici ha scelto il primo. Oggi dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Attenzione perché Pirlo rischia di rimanere in Serie A. Spalletti sembrerebbe vicinissimo al Napoli, in settimana probabile la chiusura.

Tornando alla Lazio, ora che succede? I due candidati più credibili rimangono Sarri e Mihajlovic. Con il primo faresti il salto di qualità, della serie “non tutti i mali vengono per nuocere”. Con il secondo affievoliresti i malumori di buona parte della tifoseria biancoceleste, ma dal punto di vista tecnico forse perderesti qualcosa.

Il valzer delle panchine ha visto protagonista anche Ivan Juric. Appetito dalle big ( a parole), ma finito al disastrato Torino. Vedremo se alla guida dei granata, club con una cassa di risonanza molto maggiore del Verona, si permetterà certe sceneggiate e certi atteggiamenti mostrati in questo finale di stagione.

FOTO: Tuttomercatoweb.com

Marco Fabio Ceccatelli