Lazio a caccia dell’undicesima senza il tuo undici

I biancocelesti vogliono migliorare la striscia impressionante di vittorie, dovranno fare a meno di Joaquin Correa, il cui infortunio si è rivelato più grave del previsto

La Lazio riprenderà gli allenamenti a Formello questo pomeriggio alle ore 15 in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Sampdoria di Ranieri, portatasi a +5 dalla terzultima grazie al pareggio a reti bianche nella San Siro rossonera e alla roboante vittoria interna col Brescia (5-1).

Qualche preoccupazione per Inzaghi è sorta in merito alle condizioni di Correa, ma soprattutto di Danilo Cataldi. Se per il Tucu, scongiurata la lesione, si tratterebbe di una semplice contusione che potrebbe tenerlo fermo soltanto per il match con i blucerchiati, per il centrocampista romano si teme uno stiramento al polpaccio, il rischio è quello di perderlo per le prossime tre gare (Samp, Napoli in coppa Italia e derby con la Roma).

La rosa biancoceleste ha dimostrato di disporre di seconde linee all’altezza, soprattutto in attacco, dove Caicedo è più di una garanzia. Sarà lui a cercare di impensierire Audero e compagni.

Martedì in coppa Italia contro la Cremonese sono arrivate indicazioni confortanti da alcuni giocatori che fino ad ora avevano giocato col contagocce. In particolare si è distinto il sostituto di Lulic, quel Jony che sembrava impossibile potesse giocare da esterno sinistro nel 3-5-2. L’ex Malaga non è di certo un driblomane, ma i tre assist forniti ai compagni nel 4-0 dell’Olimpico, hanno dimostrato una volta in più che il piede educato dello spagnolo non può essere messo in discussione. Senza voler essere blasfemi, in certi momenti ha ricordato il Sergio Conceicao della Lazio scudettata. Contro la Sampdoria, complice la squalifica del suo alter ego bosniaco, ci sarà la prova del nove per Jony, che può diventare una risorsa importante in virtù di un campionato ancora lungo.

Dicevamo dell’attacco laziale, che può contare su sostituti all’altezza, non vogliamo ritrattare quello che abbiamo scritto poco sopra, ma se Caicedo vale quanto un titolare, Adekanye ha dimostrato contro una modesta squadra di serie B di avere tanta velocità e buona volontà, ma poco senso tattico. Poco male, il ragazzo ex Liverpool è ormai una mascotte della squadra e dei tifosi, che spesso gli tributano cori, nonostante abbia visto il campo in pochissime occasioni. Il suo sorriso e la sua corsa a testa bassa hanno conquistato il pubblico biancoceleste. Proprio in quest’ottica sembrerebbe che mister Inzaghi abbia chiesto un rinforzo nel reparto avanzato, l’ultimo nome fatto è quello di Paloschi della Spal.

Capitolo Vecino – E’ di pochi minuti fa la notizia secondo cui Marotta ha smentito qualsiasi contatto con la Lazio per quanto concerne il prestito del centrocampista uruguaiano.

Lazio fuori dall’Europa League, ma comunque attesa da un periodo ricco di match fondamentali. Si parte col primo trittico, Sampdoria sabato, martedì quarti di coppa Italia in casa del Napoli e domenica 26 gennaio il derby capitolino. Seguirà una settimana libera fino al match casalingo con la Spal, la gara di recupero all’Olimpico con il Verona e la trasferta di Parma il 9 febbraio.

Ammesso che difficilmente ci saranno acquisti in tempi brevi (al massimo potrà arrivare qualcosina nelle ultime ore di mercato in pieno stile lotitiano), Inzaghi è chiamato al difficile compito di migliorare il record di 10 vittorie consecutive, avendo a disposizione una rosa di qualità, ma forse non adeguata in termini numerici. Attenzione alle diffide di Acerbi e Radu, sarebbe delittuoso affrontare la Roma senza due perni del reparto arretrato.

FOTO: Calciomercato.com

MARCO FABIO CECCATELLI