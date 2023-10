Lautaro record anche dalla panchina: primo poker per un giocatore subentrato

Tempo di lettura 1 minuto

L’ingresso dell’argentino cambia la partita dell’Inter a Salerno, quattro gol per lui in 26 minuti, primato assoluto per chi entra a gara in corso

L’Inter fa fatica, entra il suo capitano e risolve tutto. Lautaro Martinez continua a scrivere pagine di storia non solo nerazzurra. Sabato sera, infatti, è diventato il primo giocatore in serie A ad aver segnato quattro reti partendo dalla panchina. Ne aveva fatti tre alla Lazio da subentrato Pietro Anastasi nel 1975 quando indossava la maglia della Juventus. Meglio dell’interista in Europa soltanto Lewandowski. Nel 2015 con il Bayern ne mise a referto cinque entrando a partita in corso contro il Wolfsburg.

Sono 9 adesso le segnature del Toro argentino in campionato. Quello che conta per il numero dieci, però, è aver svegliato dal torpore la sua squadra regalandole una vittoria importantissima per cancellare la battuta d’arresto casalinga con il Sassuolo. Ora non c’è tempo per le celebrazioni, domani torna la Champions League.

Glauco Dusso