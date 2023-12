Lautaro Martínez si ferma

Tempo di lettura meno di un minuto

Gli esami strumentali, a cui è stato sottoposto questa mattina, hanno riscontrato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra

Dalle sue stesse dichiarazioni si apprende tutto il dispiacere per questo infortunio che, oltretutto, lo ha messo fuori gioco in una serata amara, con l’eliminazione dalla coppa Italia a cui, sia lui che la squadra, tenevano molto. Dopo 89 partite consecutive poteva anche capitare, un infortunio non grave che lo terrà fuori certamente per la partita contro il Lecce e, probabilmente, anche per quella successiva contro il Genoa. Sicuramente il ‘Toro’ tornerà, il prossimo anno, più carico che mai per proseguire il suo bellissimo cammino stagionale.

Luigi A. Cerbara