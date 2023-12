Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: 29 gol nell’anno solare in serie A, nessuno come lui

Tempo di lettura 1 minuto

Superati Vieri e Milito fermi a 28, decisiva la rete di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio, dal 2000 a oggi è record assoluto

L’evento era nell’aria, ma i gol bisogna comunque farli. Lautaro Martinez è riuscito nell’impresa di diventare il miglior marcatore dell’Inter in un anno solare in serie A. Il 2023 si trasforma in un’annata storica, dunque, per i colori nerazzurri. Il capitano interista ha messo a segno 29 reti superando Christian Vieri e Diego Milito che, rispettivamente nel 2001 e 2012, si erano fermati a 28. Il gol che ha segnato il sorpasso è quello di ieri sera contro la Lazio, il 15° sigillo in campionato, rete che ha spaccato la partita. Il numero dieci dell’Inter non ha sicuramente intenzione di fermarsi. Mancano ancora due gare prima della fine dell’anno, quelle con Lecce e Genoa, che potrebbero incrementare il suo bottino. Lui, che ha dedicato il gol ai suoi concittadini in Argentina vittime di una catastrofe naturale, ha ancora fame di successi.

Glauco Dusso