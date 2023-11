Lautaro Martinez inarrestabile: 27 reti in serie A nel 2023, Vieri e Milito nel mirino

Tempo di lettura 1 minuto

Con il gol segnato ieri sera a Torino il bomber argentino è vicino al record assoluto con la maglia dell’Inter che appartiene a due simboli della storia nerazzurra

C’è poco da salvare per il mondo Inter del big match con la Juventus. Oltre ad aver evitato il sorpasso in classifica quello che rimane è il gol numero 13 in campionato di Lautaro Martinez, mortifero come sempre in area avversaria. Nell’Inter solo lui e Icardi hanno raggiunto questa quota in 13 giornate di campionato. Il pallone buttato dentro alla rete bianconera, oltre ad essere la prima per lui nella “casa” juventina, porta a 27 il computo delle segnature nell’anno solare 2023 con la casacca nerazzurra. Nella storia dell’Inter dal 2000 in poi solo due giocatori hanno fatto meglio: Christian Vieri nel 2001 e Diego Milito nel 2012. Entrambi hanno toccato quota 28. Lautaro ha a disposizione ancora diverse gare. E’ probabile che possa infrangere questo ennesimo record per entrare ancora di più nelle leggende del club nerazzurro. Prossima tappa mercoledì in Champions League. Il Benfica è avvisato.

Glauco Dusso