Lautaro gol e rosso, Nainggolan colpisce, l’Inter frena ancora: analisi e pagelle

Finisce 1-1 la gara del Meazza caratterizzata dal nervosismo finale che ha portato all’espulsione dell’argentino interista, gennaio ancora fatale ai nerazzurri col terzo pareggio consecutivo

Con la testa piena zeppa di trattative di mercato l’Inter cerca di concentrarsi al 100 % sul campo. A San Siro arriva il Cagliari dopo dieci giorni dalla sfida in Coppa Italia. La sensazione è che le cose saranno diverse, Maran e i suoi hanno imparato la lezione e non vorranno farsi trovare impreparati. Conte è stato chiaro, non è stato fatto ancora nulla e bisogna riprendere il cammino dopo lo stop di Lecce.

Esordio per il neo acquisto Young che complici la squalifica di Candreva e la cessione di Lazaro si va a piazzare sulla fascia destra, a sinistra agirà Biraghi. Dietro gioca Bastoni, Borja Valero fa le veci di Brozovic, davanti i soliti due. Nel Cagliari torna Cragno tra i pali, in difesa fiducia in Walukiewicz, a centrocampo le assenze schiudono le porte del campo a Oliva e Ionita, Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Arbitro della sfida Manganiello.

La gara inizia e il Cagliari pare schierarsi a specchio per mettere in difficoltà i padroni di casa. In effetti i nerazzurri non trovano varchi e i sardi tengono bene il campo. Al minuto 10 il primo sussulto è rossoblu, prepotente azione di Nandez sulla destra che centra per Simeone, quest’ultimo, però, dentro l’area calcia alto. Da segnalare un malessere per Skriniar che chiede il cambio, al suo posto entra Godin. L’Inter tenta di scuotersi e lo fa prima con Sensi che, lanciato da Lukaku, sbaglia il controllo a pochi metri dalla porta; poi è Lautaro Martinez al 23′ che difende bene un pallone in area e calcia in porta, Cragno con i piedi mette in angolo.

La partita resta equilibrata ma la qualità viene fuori. Siamo al 29′, grande apertura di Borja Valero per Young, l’inglese aspetta il momento opportuno e piazza una palla al bacio per il solito Martinez che incorna bucando Cragno, Inter in vantaggio. Proteste cagliaritane per una presunta spinta dell’argentino, Maran ammonito e gol valido. I nerazzurri si tranquilizzano e gestiscono. Al 42′ ancora il Toro con una grande incursione in area chiama Cragno ad un altro intervento decisivo. Ci si avvia all’intervallo ma al terzo minuto di recupero da una punizione sulla trequarti interista nasce un gran colpo di testa di Faragò, palla diretta all’incrocio ma lenta, Handanovic ci arriva e respinge. Si va all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa l’Inter inizia volendo chiudere il match. Al 50′ è Lukaku a destreggiarsi in area, la conclusione del belga si perde sull’esterno della rete. Pochi istanti dopo è Lautaro a concludere dal limite, Cragno blocca. Al 57′ punizione pericolosa per il Cagliari, destro di Nainggolan deviato sul fondo da Simeone. Due minuti dopo grande azione di Sensi che superato il limite conclude di punta sfera che termina di pochissimo sul fondo. Al 60′ doppia chance nerazzurra, ancora Sensi trova lo spazio per tirare ma il piede di Cragno respinge, arriva Martinez che a colpo sicuro esplode la conclusione che finisce però a lato. Porta del Cagliari messa a ferro e fuoco. Ancora Sensi tenta la giocata a giro, portiere immobile, palla fuori.

La pressione interista via via diminuisce e vengono fuori i sardi. Tiro-cross di Pellegrini al 64′, Handanovic smanaccia in angolo. L’Inter rallenta e contiene, il Cagliari ci prova e ci riesce. Minuto 78, Joao Pedro lavora un pallone sulla sinistra e scarica dietro per Nainggolan. il belga da grande distanza fa partire un destro radente che trova la deviazione di Bastoni. Il pallone, beffardo, cambia direzione, bacia il palo e finisce dentro. Doccia gelata nerazzurra, gioia incredibile per i tifosi rossoblu.

L’Inter subisce il colpo ma prova a riordinare le idee. All’81’ impressionante azione di Lukaku che parte dalla sua area e arriva in quella del Cagliari, il suo diagonale finisce di un soffio fuori. Si arriva ai minuti di recupero, il nervosismo nelle fila nerazzurre è palpabile e l’immagine sta tutta in Lautaro Martinez: intervento sull’argentino non sanzionato, l’attaccante protesta in maniera veemente, Manganiello tira fuori il giallo ma il Toro aumenta i giri della protesta e si becca il rosso. Non si dà pace la punta che esce lanciando il pallone continuando a inveire. Il triplice fischio ufficializza l’1-1 finale, ancora proteste della panchina nerazzurra con Conte inviperito.

L’Inter conferma i problemi con il mese di gennaio, dopo la vittoria di Napoli tre pareggi consecutivi. Inizio troppo morbido oggi e notevole la quantità di occasioni sprecate. La Juve ora può scappare, oltre che il sorpasso della Lazio può farsi consistente.

Il Cagliari si ritrova a Milano, buone le indicazioni per Maran anche se in difesa c’è ancora da registrare qualcosa. Positiva la prova dei sardi aiutati a volte anche dalla buona sorte come sul gol.

Antonio Conte e i giocatori nerazzurri non hanno rilasciato dichiarazioni nel post partita.

Pagelle

Handanovic 6,5: due interventi di una certa importanza, beffato dalla deviazione sul gol.

Skriniar 6: diciassette minuti in sicurezza, poi accusa un malessere e lascia il posto (dal 17′ del p.t. Godin 5,5: ancora in difficoltà nella difesa a tre, buono l’apporto in proiezione offensiva).

de Vrij 6,5: sempre il più convincente del pacchetto arretrato, in area non concede nulla.

Bastoni 6: partita positiva, mezzo punto in meno per la deviazione sfortunata e qualche incertezza.

Young 6,5: inizio timido ma la sua prova si innalza mano mano condita dal bellissimo assist per il gol di Martinez, un bel punto di partenza.

Barella 5,5: alti e bassi, forse troppo agitato sia senza che col pallone tra i piedi.

B. Valero 6,5: non fa rimpiangere Brozovic, buona prova sia in ripiegamento che in costruzione.

Sensi 5,5: ancora lontano da quanto fatto vedere a inizio stagione, migliora con le occasioni da gol ma ancora fuori dal gioco (dal 37′ del s.t. Sanchez s.v.).

Biraghi 6: fa il compitino, nessuna sbavatura rilevante, bene al cross (dal 40′ del s.t. Dimarco s.v.).

L. Martinez 7: partita sontuosa rovinata dalla scenata finale e l’espulsione. Per il resto conferma di essere un grandissimo attaccante tra lavoro per la squadra e pericolosità davanti.

Lukaku 6: si mette a servizio dei compagni, poco preciso davanti la porta, peccato per la discesa travolgente che non trova fortuna.

Conte 5,5: squadra che oggi ha difettato di quella cattiveria che lo contraddistingue, non avendo chiuso il match è arrivata la beffa.

Glauco Dusso