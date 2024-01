Lautaro gela il Napoli al 91′, l’Inter vince la Supercoppa italiana

Tempo di lettura 1 minuto

A Riad partita funestata dalla notizia della morte di Gigi Riva a pochi istanti dal fischio d’inizio, poi l’Inter si fa preferire ma non sfonda, la risolve il capitano nerazzurro all’ultimo respiro, con gli azzurri in 10, che consegna l’ottavo titolo in questa competizione

Il calcio italiano avrebbe voluto pensare solo alla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli. Invece gli attimi che hanno preceduto il fischio di Rapuano sono stati rovinati dalla scomparsa a 79 anni di Gigi Riva, simbolo del Cagliari e della nazionale azzurra. Il match si presenta subito con l’Inter a fare la partita e il Napoli a ripartire. Poche le occasioni da gol ma superiorità interista. Prima del secondo tempo ecco il minuto di silenzio per il campione che non c’è più, vista l’impossibilità di farlo nel primo. Poi il canovaccio non cambia. L’episodio che stravolge la partita è l’espulsione di Simeone che, già ammonito, entra ingenuamente su Acerbi. L’Inter in superiorità numerica non ne approfitta e quando tutti erano pronti ai rigori al minuto 91 Pavard mette dentro la palla che Lautaro Martinez deve solo spingere in rete. Tripudio interista e vittoria della Supercoppa italiana, la terza consecutiva, ottava nella bacheca dell’Inter che stacca così il Milan anche per quanto riguarda questo trofeo. Simone Inzaghi diventa il tecnico che ne ha vinte di più, 5.

Glauco Dusso