Lautaro come Milito, sono 62 reti in serie A con la maglia nerazzurra

Lautaro come Milito, sono 62 reti in serie A con la maglia...

Il Toro raggiunge il suo mentore, colui che ha avuto un ruolo importante per far sì che la trattativa tra Inter e Racing si concludesse per l’approdo a Milano. Ennesimo traguardo per un attaccante straordinario

I sostenitori nerazzurri prima del Barcellona iniziavano a preoccuparsi. Un altro periodo senza reti per Lautaro Martinez, come capitato già altre volte. Il numero dieci nerazzurro, però, anche quando non segna risulta decisivo con movimenti e giocate. Mercoledì è tornato al gol in Champions League dove segnò la sua prima rete nella competizione, al Camp Nou. Ieri ha timbrato anche in campionato raggiungendo quota 62 gol con la maglia nerazzurra in serie A. Nella speciale classifica Lautaro eguaglia un altro grandissimo attaccante che ha scritto la storia dell’Inter, Diego Milito. I due si trovano al 13mo posto della graduatoria comandata da Giuseppe Meazza (198 marcature). Martinez ci è arrivato dopo 145 presenze, il Principe ci è riuscito con 128. Proprio quest’ultimo ha lavorato alacremente per portare il Toro a Milano dal Racing, sua squadra del cuore (del Principe). Ora i tifosi si godono i frutti di quella trattativa e Lautaro mostra i progressi fatti dal suo approdo all’Inter ad oggi. Ora non si vuole fermare, ci sono altre pagine importanti da scrivere per lui e la Beneamata.

Glauco Dusso