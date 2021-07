L’attacco azzurro: dai gol decisivi di Chiesa alle difficoltà dei centravanti

Gli uomini del reparto avanzato dell’Italia hanno lottato contro le difese avversarie dando un contributo enorme

L’attacco dell’Italia all’Europeo è stato sicuramente il reparto più discusso, non tanto perchè le cose non andassero bene, quanto perchè portiere, difesa e centrocampo sono stati praticamente perfetti per tutto il torneo. La batteria offensiva di Mancini ha però dato un contributo enorme con tutti i suoi effettivi sia partecipando direttamente alle reti sia aprendo spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Nell’analisi partiamo dagli attaccanti esterni titolari nella fase finale della manifestazione: Insigne e Chiesa. Il migliore dell’attacco, e senza dubbio uno dei migliori azzurri dell’Europeo, è stato il calciatore della Juventus che, dopo una fase a gironi di rodaggio, è esploso nel momento più importante segnando due reti tanto belle quanto fondamentali contro Austria e Spagna. Chiesa ha dato velocità, imprevedibilità e tanta tecnica risultando sempre l’uomo più pericoloso del tridente. Insigne ha disputato un’ottima fase a gironi, soffrendo invece di più le difese fisiche delle squadre affrontate più avanti. Si è sacrificato a giocare addirittura come falso 9 in alcune occasioni risultando comunque efficace, bellissimi inoltre i gol contro Turchia e Belgio, segnati entrambi con il suo classico tiro a giro.

Discorso a parte meritano le due punte. Immobile e Belotti, sono stati tra gli uomini più discussi e sicuramente più in difficoltà del nostro attacco. Tanto lavoro di sponda giocando spalle alla porta e lotta costante contro i più piazzati centrali avversari in un modulo che sicuramente non esalta le loro caratteristiche, come la rapidità e l’attacco alla profondità. I due centravanti si sono sbattuti tantissimo guadagnando falli e cercando di pressare sempre il primo portatore di palla avversario. Contributo importante ed innegabile, Immobile chiude con due reti contro Turchia e Svizzera, Belotti segna uno dei rigori che ci porta in finale e ci fa tremare quando si fa ipnotizzare da Pickford nella finalissima, ma col brivido la festa è ancora più grande.

Fondamentali anche Berardi e Bernardeschi. Il primo gioca una grande fase a gironi risultando sempre uno dei migliori con assist e giocate decisive, perdendo poi i gradi da titolare grazie all’esplosione di Chiesa. Mimmo comunque subentra con il piglio giusto e con la sua tecnica mette in difficoltà tutte le difese, aggiungendo il punto esclamativo alla miglior stagione della sua carriera con il penalty segnato in finale. Bernardeschi invece gioca meno ma il suo contributo è enorme e decisivo nelle due gare che contavano di più, la semifinale con la Spagna e la finale con l’Inghilterra. Giunto all’Europeo tra lo scetticismo generale, si prende la responsabilità di calciare il quarto rigore in entrambi i match tirando il primo sotto l’incrocio ed il secondo centrale mostrando sempre sicurezza e grande coraggio.

Infine Giacomo Raspadori, il più giovane del gruppo che pur giocando pochissimo ha vissuto un sogno e l’esperienza accumulata con i più grandi gli sarà sicuramente di grande aiuto nel prosieguo di una carriera che promette di essere ricca di altre soddisfazioni.

Siamo campioni d’Europa e lo siamo grazie al contributo di tutti, grazie a chi nel momento del bisogno ha risposto presente e a chi non ha mai smesso di lottare e di sudare ogni minuto per onorare la maglia della nostra Italia.

Alessandro Fornetti