L’Atalanta si sveglia tardi, il Bologna si prende i tre punti

Finisce 2-1 per i felsinei la sfida del Dall’Ara con gli orobici che dopo il miracolo Champions League partono a rilento subendo gli attacchi emiliani. Nel finale pareggio sfiorato a più riprese

Con ancora negli occhi le notti europee l’Atalanta si rituffa in campionato e la gara è di quelle impegnative. Nerazzurri che vanno a Bologna contro la squadra di Mihajlovic reduce dalla sconfitta interna con il Milan e che non può regalare altri punti tra le mura amiche. Rossoblu che devono ancora rinunciare a Soriano, dietro a Palacio agiranno Orsolini, Dzemaili e Sansone. Gasperini senza Gomez e Ilicic lancia Malinovskiy e Pasalic a sostegno di Muriel. Arbitro della sfida sarà Massa.

Passano sei minuti ed è subito Malinovskiy ad andare al tiro. L’ucraino servito da Pasalic dentro l’area colpisce di prima ma la sfera termina a lato. Al 12′ grande incursione di Orsolini che dal limite dell’area esplode il sinistro, il pallone si stampa sul palo e termina sui piedi di Palacio che è pronto a ribadire in rete. Bologna in vantaggio e la Dea ora a rincorre. Il gol addormenta il match che però ha un clamoroso sussulto al 40′. Si invertono le parti, questa volta è Malinovskiy a centrare dalla sinistra per Pasalic, il croato a pochi metri dalla porta spalancata conclude incredibilmente alto. Pochi istanti dall’intervallo ed è ancora Palacio, ben lanciato da Sansone, a presentarsi al tiro dal limite dell’area, Gollini si allunga e mette in angolo. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio.

La partita riprende ed ecco subito il raddoppio felsineo. Siamo al minuto 53, cross di Tomiyasu dalla destra e perentoria incornata di Poli che indirizza la sfera dove Gollini non può arrivare, 2-0 per il Bologna. L’Atalanta si riorganizza, mette dentro Barrow ed è proprio lui al 60′ a confezionare una palla d’oro per Malinovskiy che solo davanti a Skorupski non sbaglia riaprendo il match. Ora i nerazzurri si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pari.

Otto minuti dopo sempre Barrow, servito da Gosens, si ritrova davanti all’estremo avversario, il pallonetto dell’attaccante, però, è sventato da Danilo prima che entri in porta. Bologna ora in grande affanno che subisce gli attacchi avversari. Al 78′ gran botta di Malinovskiy respinta da Skorupski, sulla palla vagante ecco Barrow che calcia alto. Padroni di casa in dieci a pochi minuti dal termine per il rosso a Danilo.

Qualche altra mischia pericolosa in area bolognese ma nulla di fatto. Massa fischia tre volte e sancisce il successo della squadra di Mihajlovic che raccoglie finalmente quanto di buono fatto. Brusco stop per Gasperini e i suoi, forse ancora con la sbornia Champions da smaltire.

