L’Atalanta quest’anno ha una marcia in più

La Dea in questa stagione sta dimostrando maggior cinismo, soprattutto negli scontri diretti, ed ora sogna lo Scudetto, anche se nessuno lo dice ad alta voce

È un percorso di crescita continuo e mai interrotto quello che l’Atalanta di Gasperini ha seguito in questi ultimi anni, diventando a tutti gli effetti una delle più belle realtà del calcio italiano. Raggiunto il grado di outsider di lusso, ora in molti attendono il definitivo salto di qualità, quello in grado di consacrare i bergamaschi come una big della Serie A. Quest’anno, più di altri, sembra essere quello buono.

L’Atalanta di questa stagione, infatti, da un lato ha preservato quei principi di gioco che l’hanno resa grande sotto la gestione Gasperini, dall’altro ha acquisito la capacità di vincere partite equilibrate anche senza dominare la gara. Uno dei difetti strutturali della Dea è sempre stato quello di fare fatica a vincere giocando “male”, di non saper gestire gli inevitabili momenti in cui l’intensità di gioco cala e si è esposti maggiormente agli attacchi degli avversari. Quest’anno invece, almeno per ora, i bergamaschi hanno dimostrato di saper essere cinici quando conta davvero, soprattutto nei due scontri diretti vinti di recente, in trasferta contro Juventus e Napoli. Due prove di forza, che hanno avvicinato l’Atalanta al primo posto e che sono arrivate non solo grazie alle gambe ma anche grazie alla testa. E’ impensabile andare a mille all’ora per ogni minuto di ogni match della stagione, per questo motivo è vitale gestire i momenti di stanca delle gare con lo stesso equilibrio di quelli concitati. I ragazzi di Gasp questo l’hanno capito e proveranno a replicare queste prestazioni anche in futuro, nei match decisivi di campionato e delle coppe europee. Con la speranza di sollevare un trofeo alla fine dell’anno, il primo per loro.

In ogni caso, l’Atalanta è lì, a dicembre ha già un vantaggio considerevole sul quinto posto e si trova a sole quattro lunghezze dallo Scudetto. Le tre avversarie, Milan, Inter e Napoli, sono favorite sulla carta ed hanno probabilmente una rosa più adatta per affrontare tre competizioni, ma la Dea sembra aver trovato la formula magica per battagliare con loro fino alla fine. Sognare, soprattutto quest’anno, non costa nulla.

Luca Missori

