L’Atalanta può davvero puntare in alto

Continua a dimostrarsi una delle squadre da battere, la Dea ha tutte le carte in regola per ambire alla vittoria dei trofei più prestigiosi

Tre vittorie su tre in campionato e nove punti conquistati. Le statistiche parlano chiaro anche per quanto riguarda le realizzazioni, ben tredici per la squadra di Gasperini, che ottiene il primato, fino ad ora, di miglior attacco della Serie A. Il periodo è d’oro, Muriel e Zapata incantano anche con la Colombia, mettendo a referto rispettivamente una doppietta e la rete che ha aperto le marcature, superando il Venezuela per 3-0.

Primo gol in nazionale per Mario Pasalic, alla quindicesima presenza. Nella sfida contro la Svizzera ha trovato la prima gioia con la sua Croazia, mettendo a segno la rete della vittoria per 2-1. Hateboer e De Roon, stanno piano piano scalando le gerarchie nell’Olanda, conquistando sempre più spazio nella formazione titolare grazie alle ottime prestazioni. Per Gasperini arrivano conferme e ottime risposte anche in campo internazionale, stiamo vedendo un processo di crescita molto importante sia della squadra che dei singoli giocatori, che stanno conquistando i più grandi e importanti palcoscenici del calcio mondiale.

Sicuramente la stagione sarà molto complicata, visto anche l’impegno in Champions League, in un girone assolutamente non semplice in cui i nerazzurri affronteranno il Liverpool, l’Ajax e il più abbordabile Midtjylland. Siamo certi che l’Atalanta si farà rispettare su ogni campo, anche ad Anfield contro i campioni di Inghilterra. La prima sfida del girone sarà contro i danesi il 21 ottobre.

Il prossimo impegno in campionato sarà sabato alle ore 15 contro il Napoli di mister Gattuso al San Paolo, un big match dalle grandi emozioni sicuramente da non perdere.

Una delle risposte più importanti in arrivo per il tecnico della Dea è il rientro di Josip Ilicic. L’ultima partita ufficiale per lo sloveno risale all’11 luglio nel match contro la Juventus. Tre mesi di assenza conditi da tantissime voci e mille incertezze, ma ora sembra tutto finito e finalmente può tornare a regalare alla sua squadra le sue magie e tutta la sua classe nelle manovre offensive della Dea.

Gasperini ha commentato così, al Festival dello sport, il ritorno di Ilicic: “Ero uno tra i più scettici, ma ora sono fiducioso perché sta dando delle risposte incredibili, tornerà al più presto”. Insomma, forse vedremo il ritorno dello sloveno sul campo già nelle prossime sfide.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: corriere.it