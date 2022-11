L’Atalanta perde Muriel fino al 2023: risentimento muscolare per il colombiano

La Dea ritrova Zapata ma perde Muriel; il colombiano si è fermato nell’allenamento di ieri e gli esami hanno evidenziato una lesione parziale del tendine dell’adduttore destro

L’Atalanta dovrà fare a meno di Muriel per le restanti gare del 2022, ovvero quelle contro Napoli, Lecce e Inter. Il colombiano infatti si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri e non potrà essere a disposizione della squadra. In un momento in cui sembrava in crescendo sia dal punto di vista fisico che in quello del gioco, con l’intesa con Lookman che andava migliorando, questo è uno stop doloroso per Muriel e per l’Atalanta. La Dea infatti è ad oggi la prima inseguitrice del Napoli capolista e la prossima partita sarà fondamentale per capire le reali ambizioni di una squadra che sembrava a fine ciclo e che invece sembra poter puntare ancora in alto.

Fonte foto: calciomercatotv.it

Alessandro Fornetti