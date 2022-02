L’Atalanta diventa americana: la famiglia Percassi cede la quota di maggioranza

La Dea cambia pelle e viene affidata al gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca

L’Atalanta cambia proprietà e come molte altre società della Serie A viene acquistata da fondi americani. La famiglia Percassi mantiene comunque una quota considerevole, pur cedendo quella di maggioranza al gruppo di Stephen Pagliuca, volto già noto nel mondo dello sport per il suo ruolo di Managing Partner e Co-owner nei Boston Celtics. La notizia, ufficiale da oggi, certifica una crescita a livello globale dell’Atalanta che ha attirato l’interesse di nuovi investitori raggiungendo nel tempo risultati sempre più prestigiosi. Il coinvolgimento dei Percassi resterà comunque alto poichè ci sarà la conferma di Antonio nel ruolo di presidente e del figlio Luca in quello di amministratore delegato del club bergamasco. Cedendo il 55% delle proprie quote, pari a circa l’86% di quelle totali, i Percassi infatti si sono comunque garantiti un sostanzioso 38,7%, lasciando ai nuovi investitori capitanati da Stephen Pagliuca il 47,3% delle azioni dell’Atalanta.

In un momento poco felice sul campo, con risultati deludenti e silenzio stampa deciso per protestare di fronte a presunti torti arbitrali subiti, l’Atalanta fa un passo avanti importante per quanto riguarda il futuro, con Pagliuca che in una nota sul sito della società si è detto entusiasta di entrare a far parte di questo progetto. L’obiettivo degli americani sarà quello di far crescere il brand a livello internazionale facendo diventare l’Atalanta sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Con le basi poste dalla famiglia Percassi e con l’avvento di Pagliuca ci si attende una Dea sempre in alto in Italia e con buone prospettive future anche davanti alle compagini più forti d’Europa, magari con l’obiettivo di mettere in bacheca un trofeo che nonostante la grande era Gasperini ancora deve arrivare.

L’Atalanta cambia pelle dunque, da oggi si tinge d’America e si include nei tanti club del nostro campionato capitanati da investitori stranieri.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti