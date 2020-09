L’Atalanta cala il poker, la Lazio finisce ko. Analisi e pagelle

La Dea continua a macinare gioco e a dominare su tutti i fronti in campo, nulla da fare per i bianco celesti

Due vittorie su due, otto gol in due partite. Che dire? Questa Atalanta continua a stupire, ma ormai è considerata una pretendente alla vittoria finale del nostro campionato. Una squadra cinica, solida, unica nel suo gioco impresso da mister Gasperini, che oramai guida alla perfezione i suoi giocatori.

Primo tempo straripante per la Dea, un rullo compressore che non lascia scampo. Giocatori con la fame negli occhi, senza mollare un centimetro, una lotta continua su ogni pallone. La Lazio è rimasta a guardare, qualche spunto dai singoli ma senza far vedere il bel gioco.

Dopo appena dieci minuti gli ospiti trovano la rete del vantaggio con Gosens, che arriva con un tempismo perfetto su una sponda di Hateboer e trova la zampata vincente ravvicinata. Continua la supremazia in fase offensiva dei due esterni di centrocampo del tecnico dei nerazzurri. Alla mezz’ora Hateboer regala il raddoppio ai suoi: riceve un cross al bacio da Gosens e l’olandese con uno splendido tiro al volo trafigge Strakosha.

La Lazio prova subito ad accorciare le distanze con Immobile che approfitta di un’uscita imperfetta di Sportiello, ma la traversa grazia la Dea. A pochi giri di orologio dall’intervallo i bianco celesti affondano ancora, questa volta è il solito Papu Gomez a calare il tris per i suoi grazie ad uno splendido diagonale con il pallone in buca d’angolo.

Nella ripresa la formazione di Inzaghi entra in campo con un altro spirito e grinta. Al cinquantacinquesimo Sportiello compie un miracolo su Marusic, che calcia al volo da pochi passi, ma l’estremo difensore nerazzurro respinge. Dopo un quarto d’ora di proiezione offensiva, Caicedo accorcia le distanze: Milinkovic mette il pallone al centro e l’ecuadoriano supera Sportiello con il controllo e a porta vuota insacca il pallone in rete. Dopo appena due minuti Immobile supera il portiere della Dea, ma a porta vuota e con poco angolo la mette fuori sfiorando la rete del 2-3.

La formazione di Gasperini cala il poker al sessantesimo ancora con Gomez e spegne completamente l’entusiasmo bianco celeste. L’argentino infila la palla sotto l’incrocio con il mancino, gol stupendo e Lazio al tappeto. Nelle battute finali di gara l’Atalanta gestisce il gioco e concede pochissimo ai padroni di casa, la retroguardia difensiva regge benissimo senza subire grandi pressioni.

Per Inzaghi servirà qualche rinforzo da questi ultimi giorni di mercato? Sicuramente ne discuterà con il presidente Lotito, ma questa sconfitta sicuramente non toglie le insicurezze e tutte le cose belle viste fino ad ora.

INZAGHI POST GARA: “Tutta la squadra doveva fare più attenzione. Il risultato non corrisponde a quello visto in campo, contro determinate squadre, come l’Atalanta, non basta quello che abbiamo fatto. Probabilmente dovevamo essere più bravi a indirizzare gli episodi.”

PAGELLE LAZIO

Strakosha 5,5: nulla da fare sulle reti subite, un gol più bello dell’altro. Sicuramente non è il colpevole di serata.

Patric 4: non la stessa prestazione di Cagliari, su 3 dei 4 gol lo spagnolo entra in causa (in modo negativo).

Acerbi 6: l’unico che prova a colmare i vuoti della difesa, tiene molto bene Zapata concedendogli pochi spazi.

Radu 4,5: molto distratto, errori molto pesanti che portano facilmente in rete la Dea. Dal 58′ Bastos 5,5: può fare molto poco sul risultato ormai già scritto.

Lazzari 4,5: poco presente in fase offensiva, non trova mai la profondità. Giocatore smarrito nel campo. Dal 70′ Anderson sv.

Milinkovic – Savic 4,5: primo tempo assente. La ripresa fotocopia del primo tempo, finisce nella trappola della marcatura avversaria. Dal 71′ Akpa Akpro sv

Leiva 4,5: sbaglia passaggi elementari e soffre i centrali bergamaschi. Dal 49′ Cataldi 6: entra a gara ormai compromessa

Luis Alberto 5: il mago non illumina, oggi non è giornata. Dal 70’Escalante sv.

Marusic 5,5: due buoni spunti ma Sportiello lo respinge. Gosens ha la meglio sulla fascia.

Immobile 5: Prova e riprova a trovare la via del gol ma trova la marcatura molto buona dei bergamaschi e anche la traversa gli gira le spalle.

Caicedo 5,5: parte titolare a sorpresa dopo l’infortunio di Correa nel riscaldamento. Non incide, ha il merito solo di realizzare la rete dell’ 1-3.

All. Inzaghi: la Lazio non trova mai la giocata giusta per mettere in difficoltà l’Atalanta, la formazione era sicuramente la migliore possibile da schierare, la panchina non è delle migliori invece. L’Atalanta ha dimostrato semplicemente di essere un gradino superiore.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: tuttomercatoweb.com