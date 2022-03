L’ascesa di Olivier Giroud: il Milan ha di nuovo il suo numero 9

Sembrava ormai una maglia stregata quella della prima punta rossonera, ma il centravanti francese sta sfidando la cabala e facendo sognare lo scudetto ai tifosi

La scaramanzia è spesso una profezia che si autoalimenta, che pur non avendo basi razionali si sedimenta nella psiche delle persone orientando le loro azioni in funzione di essa. Così capita che, ad esempio, la “maledizione del numero 9” in casa Milan colpisca via viva diverse prime punte transitate nel club rossonero negli ultimi anni, rendendo quella maglia stregata per chi è venuto dopo. Sembrava così anche per Olivier Giroud, visto il suo inizio di stagione in sordina. Ora invece, a quella maledizione, nessuno pensa più.

Giroud infatti nell’ultimo mese e mezzo si è preso letteralmente il Milan sulle spalle e l’ha condotto momentaneamente al primo posto in classifica. La sua crescita ha riguardato prima di tutto l’aspetto realizzativo, dato che il centravanti francese, dopo un lungo digiuno, ha ritrovato la via della rete proprio nelle due gare più importanti della stagione: il derby contro l’Inter e lo scontro diretto in casa del Napoli. Tre gol per complessivi sei punti che alla fine dei giochi potrebbero pesare come macigni per la conquista dello scudetto. Non ci sono solo i gol però, Giroud infatti è diventato il perno della manovra offensiva del Milan, partecipando spesso alla costruzione dell’azione nella zona avanzata del campo. Prima fulcro e poi terminale del gioco partecipativo su cui Pioli ha costruito le sue fortune. L’ascesa dell’ex attaccante dell’Arsenal è avvenuta a 360 gradi, in un lasso di tempo molto breve e senza rischiare di incorrere nel reato di lesa maestà si può affermare che nelle ultime settimane Olivier Giroud abbia fatto l’Ibrahimovic, trascinando il Milan in testa alla classifica. In attesa che lo Zlatan originale ritorni a pieno regime Pioli ed i tifosi si godono il loro Zlatan pro tempore arrivato dalla Francia.

Da qui alla fine della stagione mancano dieci partite di campionato, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia proprio contro l’Inter. Undici finali, più quella eventuale di coppa, che potrebbero rendere storica la stagione del Milan. Un mese fa, prima del derby di ritorno, probabilmente neanche il più ottimista dei tifosi rossoneri avrebbe immaginato di vedere la sua squadra dove si trova ora. Molti evidentemente però, avevano fatto i conti senza Olivier Giroud.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)