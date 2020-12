Lasagna, Vlahovic e soci: quando il gol diventa un problema

Per un attaccante trovare la rete con continuità è una missione, non sempre però le cose vanno come sperato

In questo primo scorcio di stagione, i giocatori più rappresentativi stanno trascinando, chi più chi meno, le proprie compagini a suon di gol e di giocate decisive. In alcuni casi però soprattutto nelle realtà più piccole della nostra Serie A, ci sono attaccanti in forte difficoltà che faticano a trovare la via della rete e di conseguenza a rendersi utili per i compagni.

In casa Fiorentina trovare il gol con gli attaccanti sta diventando un incubo: Vlahovic, Kouame e Cutrone hanno siglato in tre soltanto due reti e se a questo aggiungiamo lo zero nella casella di Franck Ribery le cose diventano ancora più difficili. Peggio dei viola come attacco generale ci sono solamente Crotone e Genoa; i calabresi non stanno trovando in Simy l’ariete d’area di rigore che dominava in Serie B e si attaccano alla fantasia di Junior Messias per provare ad evitare la retrocessione, i liguri invece hanno un ampio parco attaccanti che però troppo spesso non trovano la gioia del gol.

Parma e Udinese non se la passano tanto meglio in quanto per via di infortuni o scarso rendimento i loro attaccanti principali stanno portando davvero poco apporto alla causa. Negli emiliani la coppia Inglese-Cornelius è ancora ferma a zero reti segnate, con l’attacco che ormai viene tenuto in piedi da Gervinho; quasi identica la situazione in casa friulana dove Lasagna è a zero mentre Okaka e Nestorowski hanno rispettivamente messo a segno due e una sola rete.

Fonte foto: fantamagazine.com

Alessandro Fornetti