L’Arsenal va all’attacco, ecco Gabriel Jesus

Il Manchester City inizia a fare cassa e a liberarsi degli esuberi dopo l’arrivo di Haaland, il brasiliano passa dunque ai Gunners dove ritroverà Arteta ex collaboratore di Guardiola

L’Arsenal vuole tornare protagonista in Premier League. Inizia, quindi, a fare sul serio sul mercato sganciando una bomba importante. Per 52 milioni di euro ecco arrivare Gabriel Jesus dal Manchester City, pronto a guidare l’attacco dei Gunners di Londra. Il ciclo del brasiliano a Manchester si era ormai concluso, a maggior ragione dopo l’approdo della superstar Haaland alla corte di Guardiola. Chi sarà sicuramente felice dell’approdo di Gabriel Jesus nella capitale inglese è mister Mikel Arteta che conosce bene il giocatore visti i trascorsi nello staff dei citizens nelle stagioni passate. L’allenatore spagnolo è pronto a dargli le chiavi dell’attacco, la punta carioca è un attaccante atipico, centravanti ma con la licenza di svariare per tutto il fronte nonostante sia mortifero in area di rigore. La mancata qualificazione in Champions League non ha scalfito l’Arsenal che sembra deciso a costruire una squadra di tutto rispetto. Nelle prossime settimane arriverà sicuramente qualche altro colpo.

Glauco Dusso