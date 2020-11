L’arbitro, una figura indispensabile in campo

Un fischietto deve decidere su situazioni difficili e verrà sempre giudicato

L’arbitro è da sempre, nel bene o nel male, una delle figure più discusse nel calcio e anche ora che ad aiutarlo c’è la tecnologia si sente troppo spesso discutere sul suo operato. Un arbitro ha dei compiti difficilissimi; in pochi istanti deve scegliere se fischiare o meno, deve rivedere l’immagine del contatto nella propria testa e capire se lasciar andare o interrompere un’azione. Deve correre senza sosta per novanta minuti avendo la certezza che se fa bene e dirige ottimamente un match, alla fine di questo, nessuno parlerà di lui, mentre al contrario se prende decisioni sbagliate verrà preso di mira da tifosi e giornali.

La tecnologia istituita dalla stagione 2017/2018 ha sicuramente aiutato gli arbitri che in caso di un chiaro errore possono chiedere l’ausilio del Var per rivedere l’azione e prendere poi la decisione corretta. Non sempre però un direttore di gara si avvale dello strumento nella maniera più adeguata e per questo si creano ancora oggi polemiche pesanti attorno alla sua figura. L’ultimo esempio in negativo è quello dell’arbitro Giacomelli in Milan-Roma dove ha assegnato due rigori, uno per parte, davvero clamorosi non andando neanche a rivedere lo sviluppo delle azioni al Var, venendo poi successivamente sospeso per due giornate dal designatore degli arbitri.

In casi come questo penso sia necessario un cambiamento importante; si dovrebbe lasciare all’arbitro la possibilità di spiegare le proprie decisioni davanti ai microfoni; in questo modo si tutelerebbe dai giudizi affrettati di tifosi e stampa, oppure si scuserebbe per gli eventuali errori commessi. Tante volte se ne è già discusso e non sarebbe una decisione facile da prendere, ma aiuterebbe un arbitro che se fa bene riceverà ottimi giudizi, se sbaglia potrà spiegare ciò che aveva percepito dal campo.

Fonte foto: pianetamilan.com

Alessandro Fornetti